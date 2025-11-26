El dólar oficial mayorista se da vuelta y anota una leve suba hasta los $1.451 para la venta este miércoles 26 de noviembre. En tanto, el tipo de cambio Banco Nación se ubica a $1.480 para la venta. Esto ocurre en vísperas de una cita clave del Ministerio de Economía con el mercado, por la licitación de deuda de esta tarde en la que vencen casi $15 billones.

En este contexto, la tranquilidad cambiaria se mantiene pese a tasas menos positivas que semanas atrás, debido a la estacionalidad de la demanda de pesos, una mayor oferta de divisas en el MULC y emisiones de deuda corporativa y provincial en dólares, que solo en noviembre superarían los u$s4.000 millones, el mayor monto desde el inicio de la gestión Milei.

En tanto, los financieros cotizan en el mismo sentido que el oficial con leves avances: el MEP sube 0,4% a $1.486,95, mientras el CCL trepa 0,2% a $1.530,53. El blue, a contramano, cede $5 en $1.455 para la venta.

El mercado estará atento al balance de Banco Macro y la licitación

Expectativa por la nueva licitación de deuda del Tesoro

Ya cerca del cierre del mes, el Ministerio de Economía enfrenta vencimientos por $15 billones. Este miércoles realizará la penúltima licitación de deuda en pesos, en la que buscará refinanciar la mayor parte de esos compromisos. Para ello colocará una decena de títulos con el objetivo de estirar plazos y reducir el peso del muro de vencimientos concentrado entre diciembre y febrero.

El mercado descuenta que el Gobierno deberá convalidar tasas por encima de las de referencia del BCRA, hoy en 20% anual, y aspira a un nivel de rollover elevado, entre 70% y 100%. La tensión se agudiza porque diciembre concentra fuertes compromisos y solo habrá una licitación adicional, en un momento del año en el que aumenta la demanda estacional de pesos por pago de aguinaldos, cierre de cuentas y mayores necesidades de liquidez tanto del sector público como de las empresas.