Al público en el Banco Nación el dólar es negociado este martes a $1.500 para la venta, tras una suba de 5 pesos o 0,3% en el día, que interrumpió cuatro ruedas de estabilidad. El billete al público regresa así a su precio más alto desde el 24 de octubre del año pasado.

El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedia $1.499,50 para la venta y $1.447,94 para la compra.

El dólar minorista suma 70 pesos o 4,9% en lo que va de junio, mientras que en lo que va de 2026 avanza 20 pesos o 1,4%, muy lejos de la inflación del período, en torno a 16% en el primer semestre.