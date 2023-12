El hermano de la víctima dijo a Ahora ElDía que, si bien esperaban una condena con esa cantidad de años -por lo que había solicitado Fiscalía-, “lo que queríamos nosotros es que ya quedara con prisión, que quedara detenido. Eso es lo que esperábamos”.

“El tiene el privilegio de poder salir a trabajar, pero hoy, lamentablemente, nosotros a mi hermano no lo tenemos más. O sea, él va a pasar las Fiestas, como con su familia y con su hijo, y uno con el sabor amargo de que uno no las va a poder pasar (con Iván) porque lamentablemente no lo tiene más”, agregó Ezequiel.

Al igual que en oportunidades anteriores, Ezequiel contó a Ahora ElDía cuanto sufrió la pérdida de su hermano: “Yo fui uno de los que más lo sentí. A mí me agarró un ataque pánico, me agarró ansiedad, estrés. Me agarró una depresión grande a base de esto”.

“A mí me arruinó la vida, sinceramente. A mí me está costando mucho el día a día y tratar de seguir por mi familia”, agregó.

“Es una lucha a diario de recordarlo todo el tiempo. Y más ahora que se vino esta fecha justo desde el juicio, ya hace un tiempo que ya lo veníamos ya recordando aún más porque se estaba removiendo todo, volviendo a recordar todo lo que pasó. De hecho, yo fui testigo del juicio de la causa y para mí no fue fácil”, concluyó.