Después de la separación de Bautista Mascia, Flor Regidor hizo un rotundo cambio de look en su cabello dejando atrás su característico tono rubio para lucir uno castaño oscuro. Esta transformación, que ella misma describió como el inicio de una “nueva era”, causó furor entre sus fans. En esta ocasión, la exGran Hermano volvió a ser noticia por una declaración que hizo en sus redes sociales, que alertó a sus seguidores. Flor se tomó unos días de vacaciones en Ibiza y, con una bikini al borde de la piscina del hotel y con el cabello húmedo, la modelo contó: “Lo que me acaba de pasar porque yo siempre triunfo en la vida: me tiré sobre las piedras y básicamente, toqué una piedrita que estaba abajo y me romí el pezón, tipo sangre, sangre”, relató Regidor con cara de impresión, mientras con la cámara de su celular mostraba la zona de su pecho y se podía ver una amplia gasa blanca cubriendo la zona.

Más adelante, en otras de sus historias, la modelo ya se mostró mejor, arrojándose al agua desde un barco y sonriendo, lo que despejó dudas acerca de su estado de salud.

Regidor, conocida por su participación en el reality y su posterior actividad como influencer, publicó la foto de su nuevo look en su cuenta de Instagram. Acompañó la imagen con el mensaje: “Ahora solo falta que me saquen a bailar”, una referencia a la canción “La morocha” de Luck Ra. Este comentario ha sido interpretado como una señal de optimismo y renovación en consonancia con su nueva apariencia.

Flor Regidor se separó de Bautista Mascia, se fue de vacaciones a Ibiza y tuvo un impresionante accidente (Instagram)

El proceso de transformación fue realizado con la ayuda de Emma Vich, excompañero del reality. En el video publicado, Flor destacó que “volvió al castaño” y generó miles de reacciones y comentarios de apoyo de sus seguidores. “Ahora sí, mi amor”, y “Estás increíble, Flor, este look te queda perfecto para empezar una nueva etapa”, fueron algunos de los mensajes más destacados.

Florencia atraviesa una polémica mediática tras su separación de Nicolás Grosman, marcada por rumores de infidelidad con Lucía Maidana, otra excompañera del reality. La ruptura ha sido ampliamente discutida en medios de espectáculos, pero en lugar de dejarse afectar, Florencia ha optado por simbolizar su nueva etapa personal a través de este cambio de imagen.

Recientemente, en una entrevista fuera del programa Noche al Dente de América TV, la influencer confesó cómo estaba enfrentando la situación. “Estoy mal, como puedo. Tratando de hacer mis cosas y enfocarme en lo mío”, dijo. Sobre su relación con Nicolás, añadió: “No volví a hablar con él, si decide pedirme disculpas las aceptaré, pero sino, ya está”.

En cuanto a Lucía Maidana, Flor mencionó que había tenido una conversación telefónica con ella para aclarar las cosas: “Me sorprendió que me llamó para hablar y aclarar las cosas, así que lo valoro”. Sobre la infidelidad, Regidor fue clara: “Sea lo que sea, a mí me dolió. ¿Te parece que un beso no es una infidelidad? A mí me parece que sí lo es”.

Por su parte, Nicolás Grosman ofreció su versión en el programa de streaming Los Bro de República Z. Declaró que muchas de las afirmaciones sobre la infidelidad no eran ciertas y criticó la desinformación de los medios: “Lo que más molesta es la desinformación. Compartí parte de lo que había pasado. Estaba todo terminado”.

Lucía Maidana también rompió el silencio al participar en el canal de streaming Luzu TV y reconoció su error al haberse involucrado en una relación comprometida. Expresó su arrepentimiento y deseo de continuar con su vida.

El cambio de Flor Regidor no ha sido simplemente estético. Sus seguidores lo ven como un símbolo de la fortaleza con la que está enfrentando los desafíos en su vida personal. En la nueva era que ha comenzado Flor no solo representa un cambio en su apariencia, sino un reflejo de su decisión de superar adversidades y encarar su futuro con energía renovada.