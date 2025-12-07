Gualeguaychú tendrá este domingo una jornada fresca, mayormente nublada y con fuertes vientos del sector sudeste que se sostendrán durante todo el día. Las temperaturas se moverán entre los 18° y los 32°, con una mañana fría y una tarde templada a cálida, aunque sin pronóstico de lluvias.

Desde las primeras horas se espera cielo cubierto, humedad elevada (superior al 80% al amanecer) y ráfagas que podrían superar los 40 km/h. Con el correr del día, el cielo comenzará a aclarar y aparecerá el sol con bruma, pero el viento continuará firme, con intensidades de entre 20 y 33 km/h, y ráfagas que seguirán cerca de los 40 km/h.

La calidad del aire tendrá variaciones: será buena durante gran parte de la mañana y tarde, aunque en algunos momentos se reportará como mala. El índice UV se mantendrá en niveles bajos a moderados, con picos entre 3 y 5 en horas del mediodía.

Por la noche, las condiciones volverán a ser mayormente nubladas, con temperaturas descendiendo hacia los 21° y vientos persistentes del sudeste.