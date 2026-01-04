Este domingo 4 de enero el tiempo se mostrará estable en Gualeguaychú, sin probabilidad de lluvias y con temperaturas agradables. La mínima prevista es de 13 grados, mientras que la máxima alcanzará los 27°C.

Durante la mañana el termómetro rondará los 17°C, con un ascenso sostenido hacia el mediodía. Por la tarde se registrará el pico térmico de la jornada y hacia la noche la temperatura descenderá hasta los 22°C. El viento soplará leve a moderado, con velocidades cercanas a los 16 km/h.