La Asociación Americana de Psiquiatría (American Psychiatric Association: APA), con sede actual en Washington (Estados Unidos), es la organización de profesionales en Psiquiatría más antigua (al menos del mundo occidental, dado que de oriente poco sabemos al respecto). Con sus 182 años de antigüedad, desde 1844 que se fundó en Filadelfia es la entidad más convocante en la especialidad médica, con un número actual de más de 40.000 miembros activos. Con una sólida trayectoria institucional, más antigua que la Asociación Mundial de Psiquiatra (World Psychiatric Association) que recién nació en 1950, la APA nuclea miembros de más de 100 países, dedicados a la investigación, la docencia, el ejercicio profesional y las enfermedades y los trastornos mentales para intentar entre tantos objetivos, el primordial que es aliviar el padecimiento de los enfermos mentales.

En el marco del reciente Congreso Anual de Psiquiatría de la APA, realizado en mayo de este año en San Francisco, se celebró la septuagésima convocatoria de los miembros Fellows, donde el Profesor Dr. Julio César Zarra, residente actual en la ciudad de Gualeguaychú, recibió el máximo galardón que la institución otorga: la distinción de Fellow Distinguido (DFAPA), el rango más alto al que un profesional de la Psiquiatría podría acceder en el ámbito médico de todo el mundo.

Para calificar a esta distinción, que en el máximo de los niveles (DFAPA) está únicamente reservada para los Psiquiatras que residen o han trabado en Estados Unidos, se tienen en cuenta una serie de condiciones que el médico debe reunir, para así evaluar la posible excelencia de su desempeño en el ejercicio profesional y en todas las contribuciones a la Psiquiatría y al alivio de los padecimientos mentales, realizadas a lo largo de su vida, debiendo calificar en distintas áreas de la medicina, como: actividad científica en estudios de investigación; voluntariado en actividades médicas y de salud mental de importancia social; docencia; participación en la comunidad; publicaciones científicas y académicas; y excelencia clínica. Es de conocimiento también que Zarra ha sido el único Médico Psiquiatra argentino en recibir esta preciada y honorable distinción.

El Dr. Julio César Zarra es Médico Especialista en Psiquiatría, Psicología Médica y Psicología Clínica. Es miembro de la Asociación de Psiquiatras Argentinos (APSA), de la Asociación Neuropsiquiátrica Argentina (ANA), de la International Neuropsychiatric Association (INA), de la International Psychogeriatric Association (IPA) y Miembro Fellow Distinguido (DFAPA) de la American Psychiatric Association (APA). Ex Docente de la Cátedra de Psiquiatría de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La Plata; fundador y ex Presidente de la Asociación Argentina de Investigación en Neurociencia de Buenos Aires, integrante del Comité Nacional de PRONADIAL (Programa Nacional de Datos e Investigación en Enfermedad de Alzheimer), del Instituto de Salud Pública y Medicina Preventiva, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires; integrante del Comité Científico Nacional de la Revista Argentina de ALZHEIMER y otros trastornos cognitivos; miembro del Comité Científico Nacional de la Asociación Neuropsiquiátrica Argentina; representante de la Filial Entre Ríos de Alzheimer Argentina con sede en Gualeguaychú; Fundador y Presidente de A.L.E.A. (Asociación de Lucha en la Enfermedad de Alzheimer) y actual integrante del staff del Centro Médico San Lucas a cargo del Área de Neurociencias. Además, es investigador principal y co-investigador en más de 300 estudios de Investigación Clínica en Psiquiatría y Neurología; autor y co-autor de más de 600 trabajos en la especialidad; disertante en más de 400 conferencias en instituciones y eventos de la especialidad; y autor de más de 500 publicaciones internacionales de trabajos de investigación, presentaciones en congresos y simposios de la especialidad. Más información en www.juliozarra.com; [email protected]; e [email protected]