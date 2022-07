Hay una guerra en este momento en el mundo: Rusia sigue atacando a Ucrania, provocando miles de muertes y que miles de personas abandonen ese país buscando primero vivir y luego un futuro mejor.

"Mi nombre es Dasha tengo 23 años y yo soy una de las refugiadas que llego a argentina por la guerra qué hay en en país Ucrania", comenzó a contarle Dasha Horozhankina en una entrevista.

"Yo me dedico al modelaje trabajaba siendo modelo y en mis tardes estudiaba en un colegio de traductores por eso hablo a la perfección el castellano, mi vida era perfecta yo vivía en Donetsk, que fue una de las primeras ciudades que atacaron y que de hecho ya prácticamente no queda nada de ella", agregó Dasha.

La modelo ucraniana explicó que para ellos lo que sucede es una especie de pesadilla y que nunca creían que iba a ocurrir: "Hasta que lanzaron el primer misil. Igual así pensábamos que a nuestra ciudad no llegaría y todo el lío sería a las afueras o por krimea pero empezaron a llegar los misiles a mi ciudad uno cayó a 2 cuadras de casa mi edificio quedó sin ventanas sin puertas por estruendo del misil algunos muebles se cayeron y nos cortamos con los vidrios que volaron y ahí entendí que me tenía que ir que esto era muy grave".

El duro momento de irse del país: "Yo dejé todo, mi carrera como modelo mis estudios mis amigos mi familia y mi mejor amigo Bruno que es mi perrito los tenía que abandonar y me negaba a eso, pero cada día fue de mal en peor".

Las violaciones a los derechos humanos

"Los soldados que estaban para cuidarnos entraban a las casas a robar y violar en las calles. Había charcos de sangre gente herida y hasta cadáveres en las calles y perdí a mi mejor amigo cuando lo reclutaron y lo mandaron al frente de batalla perdí primos y tíos los mandan a morir todos los días".

Y añadió: "Todo era como una película de terror y necesitaba irme pero mi perro es un San Bernardo es de un tamaño muy grande y imagínate si no había ni comida donde encontraría una jaula para mandarlo con una empresa ".

Así escapo Dasha de Ucrania

"Viajé sola hasta la frontera con Polonia y había un señor voluntario argentino que hablaba castellano, él me ayudó a conseguir la jaula y también el me dijo que viaje a la Argentina, que era un país hermoso donde sería feliz entonces entonces dejé todo y viaje primero con Bruno mi perrito para acá Buenos Aires y ni si quiera sé el nombre de ese señor que me ayudo pero si un día escucha mi nota me gustaría volver a verlo y darle un abrazo y las gracias porque el me salvo.

"Además, desde que llegué me recibieron muy bien, ya me siento como argentina, como una segunda familia y en menos de un mes logré traer a mi mamá y mis 6 hermanas y hoy en día pude volver a dedicarme al modelaje y ya no duermo con miedo por las noches", completó.