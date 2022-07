Los padres de Juanita Ghiotti se cansaron de esperar a que el sistema de salud de Mendoza les diera una respuesta y decidieron que llevarán a su hija a España para ser operada de sus manos.



Para lograrlo, iniciaron una colecta, pusieron a la venta su auto y hasta su ropa y Francesco, el menor de la familia, sorteará su consola de videojuegos PlayStation.



Necesitan reunir alrededor de 50 mil euros sólo para las intervenciones, sin contar pasajes y estadía y permanecer cuatro meses en ese país, ya que la menor ingresará dos veces al quirófano.



La pequeña, de 4 años, fue diagnosticada con agenesia de radio y mano bot, que hacen que sus muñecas se curven hacia adentro. Desde hace 3 años espera una cirugía en el Hospital Notti de Mendoza, que fue postergada cinco veces por problemas gremiales, la pandemia o falta de camas en el nosocomio pediátrico.



Ruth Dávila, la madre de la niña, se puso en contacto con una mujer que había atravesado una situación similar con su hija y le recomendó al que se efectúa en el país y que le permitiría a Juanita tener mayor movilidad en sus manos y en menor tiempo.



“No sé qué hacer. Desde que tiene un año hasta ahora he tenido fecha de cirugía y me las han postergado, al menos cinco veces”, había indicado desesperada la joven madre al diario El Sol de Mendoza, el pasado 7 de julio.



Tras estas declaraciones, la mujer tuvo una nueva entrevista en Notti el 13 de julio, pero si bien le programaron la cirugía para el 22 de agosto, los técnicos de Rayos X, entre otros sectores del centro asistencial, iniciaron un paro y no pudo hacerse los estudios para iniciar con el preoperatorio.



“Es más de lo mismo. Ya tomé la decisión de operarla en Europa”, comentó Dávila, quien en paralelo al nuevo problema en el nosocomio había comenzado a contactarse por Facebook con padres cuyos hijos tienen la misma anomalía de nacimiento.



“Una mamá, que había sido ayudada por Santi Maratea para que su hija sea operada en Estados Unidos, me contó que había una cirugía más barata y hasta mejor en España y me pasó el contacto de la mamá de Sele, una niña de 7 años, que fue intervenida por ese médico”, sostuvo. Juana tiene 4 años y necesita una operación para tener una mejor calidad de vida.



Mientras que en Norteamérica cuesta unos 250 mil dólares (unos 34 millones de pesos, al dólar oficial), la que le realizarían en Barcelona, incluida las dos manos, unos 50 mil euros (casi 7 millones de pesos al Euro oficial).



En menos de una semana, Ruth se contactó con el médico que le dio el visto bueno. Se trata de Francisco Soldado, jefe de Servicio Traumatología y Ortopedia Pediátrica del hospital HM Nens y una eminencia en el tipo de reconstrucción que necesita Juanita.



“Es una cirugía completamente diferente. Ella no perderá movilidad. Lo que hacen es sacar el huesito que está al lado del dedo gordo, con el dedo y los tendones y articulaciones y se lo ponen en la mano. Ese hueso, al conectar todo, sigue creciendo con su brazo. Ese médico es muy groso en España, operó a un niño con esa técnica, fue exitosa, y ya ha operado a ocho menores”, explicó la mujer.



Mientras que en Mendoza debía esperar unos dos años entre intervención e intervención de cada una de sus miembros superiores, en España, solo debe aguardar 4 meses.



“Incluso, acá le ponían un clavo y podía volver a doblarse las manos, porque Juani solo tiene cúbito. Pero en la operación de allá, el hueso que le ponen cumple la función del radio y tiene dónde sostener, por lo que la mano le queda derecha”, detalló.



Sele es una nena de 7 años que tuvo una operación exitosa.



La mujer expresó que se trata de mucho dinero y que entiende que “todos estamos mal”, pero que por eso está organizando bingos y rifas para que, al menos, las personas que colaboren con ellos reciban algo a cambio.



“Estamos haciendo rifa, mi hijo ha donado su Play y me puse en contacto con el intendente de Las Heras, Daniel Orozco, quien nos va a prestar un Cedrys para hacer un bingo”, contó.



Como a Juanita le tendrán que hacer controles periódicos, el cambio no le favorece y le costará más caro volver a la Argentina que permanecer en España, con cuatro pasajes que ascienden a un millón de pesos, la familia decidió que se instalará esos cuatro meses en un pueblo cercano a Barcelona.



La determinación de hacer la odisea los cuatro juntos se dio por recomendación del cirujano español, ya que la mujer tiene diabetes y su hijo, Francesco, síndrome nefrótico (una enfermedad en los riñones), un combo que haría aún más difícil a solo uno de los padres instalarse en otro país.



“El doctor nos aconseja que viajemos los cuatro porque es largo el periodo que tengo que estar allá. Y me decía que si estaba sola y me bajaba el azúcar con la niña internada no era bueno. Además, tampoco podría dejar a Francesco”, dijo.



El médico tiene una Fundación y entre diciembre y febrero viaja a distintos países vulnerables a realizar operaciones, lo que acorta los tiempos de Ruth.



La familia vive en una vivienda sin demasiados lujos en El Challao, Las Heras. La mujer es empleada doméstica y su marido hacía trabajo de remisería, pero como el auto tiene problemas para pasar a gas, está trabajando en el taller de su padre.



“Siempre nos la arreglamos, hicimos changas, los fines de semana lavamos autos y pretendo ir a la feria para vender toda mi ropa. Lo que sea para juntar el dinero”, concluyó.



Quienes quieran colaborar pueden hacerlo a la cuenta de Juana en el Banco Nación, que está a nombre de su mamá, Ruth Estefanía Dávila Herrera.



Alias: todo.por.juanita

Cbu: 0110636330063619298447 (Fuente: El Sol de Mendoza)