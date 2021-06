El drama de Magalí Mora: sus ex suegros le ofrecieron una casa a cambio de que abortara

Sin mencionar a su ex, contó que fueron dos años de relación: “El primer año estuvimos juntos, en pareja, y el otro año fue separados... pero en el que nunca nos separamos, en realidad. Fue una relación muy tóxica, nos seguimos viendo igual y era como si hubiéramos estado en pareja. Quedé embarazada en enero y me enteré en marzo”, explicó.

Después de haberse dado cuenta que tenía un atraso de diez días, decidió hacerse un test. Y le dio positivo. “Estaba peleada con él, en ese momento. Yo había dado por terminada la relación, porque me había vuelto loca. Tenía altibajos emocionales continuos, donde me llevaba a arrastrarme a llorar, a humillarme. Y después decía: ‘Bueno, listo, ya pasó, nos vemos a la noche, ¿qué comemos?’”, recordó.

magali-mora-385071-065351.jpg

Entonces, cuando supo del embarazo, decidió llamar al padre de su futuro bebé: “Se vino para mi casa con cuatro tests distintos. Me los hice y todos daban positivo. Entonces ahí me dice: ‘¿Qué es lo que vas a hacer?’. Y en ese momento, no sabía. Yo no estoy en contra del aborto, respeto todas las decisiones. Le dije: ‘No nos precipitemos, me voy a hacer una ecografía porque quizás nos metemos en una situación’. Cuando me la hice, no se veía el embrión. Seguía sin saber qué hacer, pero él me dijo: ‘Pero vos estás loca, ¿como vamos a tener un hijo? Mirá como estamos, como nos llevamos... si lo vas a tener, lo tenés sola’”.

A partir de ese momento, la ex pareja de Magalí comenzó a manipularla, “como hacía siempre”, dijo ella. “Me hice otra ecografía, apareció el embrión, escuché los latidos y todo... Y ahí se me desmoronó todo. Y dije: ‘Lo tengo que tener’. Mi papá falleció hace un año y tuve un año muy jodido, me costó mucho su muerte. Y yo creo que después de una muerte importante, viene un nacimiento. Me lo mandó mi papá”, recordó sobre su decisión. Y contó cuál fue la reacción de su ex pareja: “Me dijo que lo tenga sola, que soy una hija de... Y me empezó a manipular con que si yo lo amaba de verdad, lo tenía que abortar”.

“Cuando él me dice que lo tenga sola, se va, desaparece por unos días. Entonces, les escribí a mis ex suegros pidiéndoles ayuda. No los quería involucrar en esto, pero necesitaba que hablaran con él, para ayudarlo a entrar en razón”, recordó Mora. Pero la reacción de los padres de su ex pareja, no fue la esperada. “Me clavaron el visto y a las cinco horas me llamó mi ex. Me dijo que había hablado con su familia y que lo hicieron entrar en razón. Que me iba a pasar a buscar para que fuéramos a hablar con ellos. Fui y empezó a hablar el padre de él: ‘Vos tenés que respetar la decisión de nuestro hijo, que él no quiere ser padre’. Me decían que no soy digna de su familia, que no soy la mujer que tiene que tener su hijo”, recordó con dolor y la voz quebrada.

Y siguió describiendo ese duro momento: “Después, le empezó a hablar a mi ex y le dijo: ‘¿Vos querés a este bebé?’ Él, cabizbajo, dice que no. Entonces el papá le dice: ‘No lo veas nacer, ese nene no existe, no le tenés que conocer ni un pelo, tenés que ser un freezer, ¿me escuchaste? Porque sino te saco todo, no vas a tener nada a nombre tuyo’. Y después me atacó a mi: ‘Vos te quisiste embarazar, porque sabés muy bien cuándo lo podés hacer’. No podía creer lo que estaba escuchando”.

Según contó, sus ex suegros intentaron convencerla de que aborte: “Me dijeron que si lo hacía, ellos me iban a pagar el mejor lugar para que lo hiciera. Y que si yo abortaba, estaban dispuestos a comprarnos una casa para irnos a vivir juntos”, dijo Magalí, quien salió de la reunión aturdida, con ganas de irse a su casa. “Pero viven en un country, a 60 kilómetros de mi casa. Entonces me llevó mi ex. Al llegar, me dijo que era una hija de puta, manipuladora, que lo iba a tener sola...”, contó.

Por último, dijo que su ex dispuso de “una perimetral para que yo no pueda mandarle mensajes, para que no me pueda acercar. Entonces, dudo que una persona así recapacite”. Sin embargo, consideró que su futura hija es “lo más lindo que me pudo haber pasado en la vida”.

Si sufrís violencia de género o conocés a alguna víctima, llamá al 144: es gratis y atiende las 24 horas.