Un estremecedor audio enviado por Luna Giardina a un allegado reveló el clima de tensión que vivía la joven con su expareja, Pablo Laurta, acusado de haberla asesinado junto a su madre, Mariel Zamudio, en Córdoba. En el mensaje, difundido este lunes, la víctima expresaba temor ante una situación que describió como desconcertante.

Según contó, una mujer que dijo ser mediadora y “licenciada en comunicación” se había comunicado con ella para proponerle festejar el cumpleaños de su hijo en Uruguay, donde residía Laurta. La supuesta intermediaria le planteó que el evento se haría en una estancia turística y que ella podía asistir si lo deseaba, aunque con la condición de que no estuvieran presentes su madre ni la tía del acusado.

“Con alguien así no sabés qué puede llegar a hacer”

“Estaba organizando un cumpleaños en Uruguay, que si yo quería ir con mi hijo, él me iba a mandar un remis para que viajemos los dos desde acá”, contó Luna en el audio. Luego agregó: “Las personas excluidas al cumpleaños eran mi mamá y su tía, que es con quien yo hablo... esa gente no puede ir al cumpleaños de Pedro”.

Más adelante, la joven explicó que si no aceptaba viajar, uno de los abuelos paternos del niño iría a Córdoba para llevarlo fuera del país. “Quiero llorar. Perdón, pero la verdad es que es desconcertante. Así que no sé qué irá a hacer ahora. Porque con alguien así no sabés qué puede llegar a hacer”, dijo en tono de angustia, sin saber que sus palabras serían premonitorias.

Pablo Laurta y su hijo

Una decisión desesperada

Giardina también contó que había reenviado el mensaje a sus abogadas de audiencia y de familia, quienes le recomendaron responder formalmente. “Me dijo la abogada que le conteste un chorizo. Lo copié, lo pegué y se lo mandé a la chica que me contactó”, relató.

El audio cobra relevancia tras el doble femicidio ocurrido el sábado en Córdoba, cuando Laurta, de nacionalidad uruguaya, violó una restricción de acercamiento que había vencido apenas un día antes del ataque. La medida había sido impuesta por antecedentes de violencia de género.

La captura en Gualeguaychú

Luego del crimen, el hombre huyó con su hijo de cinco años y fue detenido en un hotel de Gualeguaychú, Entre Ríos. Según informaron fuentes policiales, planeaba cruzar de manera ilegal el río Uruguay en una barcaza para regresar a su país y evitar el pedido de captura internacional.

El niño fue hallado en buen estado y puesto bajo resguardo por personal especializado de la Comisaría del Menor.