Matías Pallarini, el agente de tránsito atropellado en Gualeguaychú por un joven de Uruguay que huyó a su país y tiene pedido de detención, charló con Canal 9 Litoral. El inspector contó el minuto a minuto de lo que sucedió, que casi termina con su vida.

“Estoy un poco dolorido, tengo algunas lastimaduras y el golpe en la cabeza ya pasó, no siento dolor”, dijo Pallarini. Luego relató lo que pasó: “Detuvimos el vehículo, se le hizo la alcoholemia y le dio 1,22. Empezamos entonces el procedimiento y él se mostró hostil, asegurando que no tenía batería. Estaban las actas correspondientes, nos quedamos con su licencia y la tarjeta, tenía todo en regla”.

En un momento dado, el muchacho volvió a su vehículo y simuló hacer una llamada, antes de arrancar el auto y darse a la fuga, con el agente en su capop: “Yo me quedé adelante y puse la mano, pero nunca atiné a quedarme trepado. Tengo dos hijos, nunca quise hacerme el héroe. Jamás imaginé arriesgar mi vida. Le pedía que me baje y me decía que no, hacía zig zag para que me cayera. Aceleraba y frenaba para que me cayera“.

Pallarini estuvo a bordo del auto durante 8 cuadras, hasta que logró saltar: “Esto pasa y por suerte no fue nada complicado”.