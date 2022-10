El joven estudiante contó cómo fue la brutal agresión que recibió en la noche de ayer, en la zona de los obeliscos.

Luego del Desfile de Carrozas Estudiantiles, el alumno iba caminando por la Costanera junto a dos amigos, cuando ahí fue atacado por dos grupos de distintos colegios.

“Con mis amigos íbamos caminando por Costanera, estaban los alumnos de Independiente y de la Enet, y querían pelearle a los de la Villa (Malvina), pero yo no tenía nada que ver, me confundieron con uno de la villa”, comenzó relatando el joven agredido.

Y precisó: “Y ahí los de la Enet me quisieron pegar, y cuando me descuide me agarraron en patota, me tiraron al piso y me empezaron a pegar”.

Sobre el lugar de los golpes, detalló que recibió "en la cabeza, en la cara y en los brazos".

En ese momento, por fortuna se metieron los dos amigos que estaban junto a él y lograron sacarlo de allí, ante las incesantes agresiones: “Intervinieron 2 amigos y lograron sacarme de ahí, y gracias a dios no paso nada más”, expresó.

Consultado por su estado de salud, manifestó que “ahora estoy mejor, pero todavía me duele el brazo; y que ”ayer estaba con mareos por el golpe en la cabeza".

Finalmente, al respecto si realizará la denuncia, comentó que “mis viejos se asustaron y me dijeron de hacer la denuncia, porque los chicos que me agredieron son mayores de edad; pero yo para evitar problemas prefiero no hacerla”, concluyó.

