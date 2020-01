El dramático video del nene que denuncia la salvaje agresión de un adulto tras un partido 

Un chico de 11 años que juega al baby fútbol en el club cordobés Los Andes de San Francisco denunció que fue víctima de un violento ataque por parte de un adulto.

Su equipo le ganó a Barrio Jardín por 2 a 1, al finalizar el encuentro, según cuenta la familia y el propio menor, un adulto que sería de la parcialidad de barrio Jardín, lo golpeó salvajemente con un palo.

AGRESIÓN A MENOR

La madre compartió el vídeo del relato del niño en las rede sociales.

Además la mujer escribió: “Es muy triste lo que le ocurrió a mi hijo Franco Collino en el club los Andes esta noche 14 de enero del 2020 se jugó el partido contra el club de Barrio donde el club los Andes ganó 2 a 1 todo una fiesta hasta que me avisan que alguien agredió con un palo a mi hijo de tan solo 11 años que no entendía lo que pasaba un hincha de barrio mayor de edad quien le pega por la espalda y lo tumba golpeando la cabeza contra el piso mi repudio es porque no supo perder y dolor en el Alma por mi hijo. Franco que podría haber sido una tragedia. Le pido que tomen medida mi hijo ama jugar al fútbol no le enseñamos violencia a los niños y nosotros como padres debemos acompañarlos”.