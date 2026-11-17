A través del Plan de Prevención y Asistencia en Adicciones (PPAA) y en articulación con la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar), Gualeguaychú sostiene el funcionamiento del Dispositivo Territorial Comunitario (DTC) La Esquina, un espacio público y gratuito destinado a la prevención y el abordaje de los consumos problemáticos.

Ubicado en Alem 161, esquina Bolívar, el dispositivo brinda atención, escucha y orientación a personas que atraviesan situaciones vinculadas con los consumos problemáticos, así como a sus familiares y referentes afectivos. El acompañamiento contempla las necesidades particulares de cada persona y la importancia de las redes familiares y comunitarias en los procesos de cuidado.

La atención se realiza de lunes a viernes, de 8 a 12 horas, y los martes y jueves, de 14 a 18 horas. Quienes necesiten orientación pueden acercarse directamente al dispositivo, donde se evalúa cada situación y se trabaja en la construcción de estrategias de acompañamiento.

Además de la atención individual, La Esquina ofrece talleres gratuitos que incorporan actividades físicas, artísticas y recreativas como parte de su abordaje integral. Estos espacios permiten compartir experiencias, desarrollar habilidades y fortalecer los vínculos entre los participantes.

El Taller de Actividad Física se desarrolla los martes y jueves, a las 14 horas, con propuestas de movimiento y recreación grupal orientadas al bienestar y la incorporación de hábitos saludables.

Por su parte, el Taller de Teatro funciona los lunes, de 15 a 17 horas, y ofrece un espacio de expresión artística mediante actividades que estimulan la creatividad, la comunicación y el intercambio entre los participantes.

Para familiares y referentes afectivos se encuentra disponible el Taller Tejiendo Redes, que se realiza los jueves, de 10 a 12 horas. La propuesta brinda un espacio de escucha y reflexión donde compartir experiencias y abordar las dificultades que pueden presentarse al acompañar a una persona que atraviesa una situación de consumo problemático.

Otra de las actividades es el Taller de Huerta “La tierra sana”, que funciona los lunes y miércoles, de 9 a 11 horas. A través del cultivo y el cuidado de la huerta, los participantes desarrollan tareas compartidas y adquieren conocimientos vinculados con esta práctica.

El dispositivo también cuenta con “Acompañándonos”, un espacio itinerante destinado a usuarios que se desarrolla el último viernes de cada mes. La propuesta contempla encuentros de intercambio y participación, con actividades orientadas a fortalecer los vínculos y el acompañamiento grupal.

Si bien los talleres están dirigidos principalmente a personas que atraviesan situaciones de consumo problemático, también se encuentran abiertos a quienes deseen participar. Esta modalidad permite ampliar el alcance de las propuestas y favorecer la integración con la comunidad.

Días y horarios de los talleres

Actividad Física: martes y jueves, a las 14 h.

Teatro: lunes, de 15 a 17 h.

Tejiendo Redes: jueves, de 10 a 12 h.

Huerta “La tierra sana”: lunes y miércoles, de 9 a 11 h.

Acompañándonos: último viernes de cada mes.

Todas las actividades son gratuitas y se desarrollan en el DTC La Esquina, ubicado en Alem 161, esquina Bolívar.

Para recibir orientación, consultar por los talleres o conocer las propuestas disponibles, las personas interesadas pueden acercarse al dispositivo en sus horarios de atención o comunicarse al 3446-568389.