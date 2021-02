El dueño del complejo "La Casona" desmintió la versión de una fiesta clandestina

Por este motivo se labró el acta de violación al Decreto provincial y DNU nacional al propietario del lugar y se puso en conocimiento al juez Federal Hernán Viri, a cargo del Juzgado Federal de Gualeguaychú.

Días más tarde, Ezequiel Rébori decidió defenderse públicamente y explicar cómo sucedieron los hechos dentro de su complejo que pudo sostener durante nueve meses sin poder trabajar.

Explicó que “a pesar de poder trabajar al 100%, empezamos a hacerlo al 60%; este fin de semana tuvimos un grupo de 18 personas divididos en distintos grupos y habitaciones. Por un lado un grupo de 8 chicos que se alojaron en dos habitaciones; otro grupo de 6 chicas y otros por otro lado. Todos los demás eran familias”

“El viernes, estos 18 chicos –que no eran 30 como se había dicho- hicieron un asado en la zona de parrillas y escucharon música. Tal vez cometimos el error de decirles que se queden en ese costadito, porque todas las familias duermen a las 11 o 12 de la noche porque se pasan el día en la pileta”, relató el prestador turístico.

En este sentido manifestó que “decir que esto fue una fiesta clandestina es una locura, porque esto estaba lleno de familias. Somos un complejo homologado; estamos habilitados y es la primera vez que trabajamos al 100%”.

“Tal vez cometimos el error de poner a estos tres grupos en un sector que es muy amplio. El parque tiene 1500 metros cuadrados (por lo que se puede mantener el distanciamiento). Sinceramente nos sorprendió semejante operativo, con 8 patrulleros y como 25 policías”, dijo Rébori tras lo vivido el fin de semana.

Agregó que “los chicos ni siquiera salieron a la Costanera. Se quedaron en el complejo tomando algo y escuchando música. Somos una empresa familiar, y apostamos a Gualeguaychú. Tuvimos un año terrible, pero la seguimos peleando”, cerró.

La palabra de un testigo

Marcelo tiene 50 años y junto a su mujer y su nena de 9 años se alojó en La Casona. En diálogo con ElDía contó que vio “15 o 18 chicos que estaban hospedados ahí, tomando algo y escuchando música en un parlantito; eso no es una fiesta clandestina”.

“Con mi familia nos fuimos a dormir temprano porque tengo una nena de 9 años, pero no había ni de casualidad 30 personas; eran todas personas que estaban hospedadas ahí. Me da la sensación que están buscando culpar a alguien de algo para dar una lección”, lanzó el testigo.

Por último, planteó que “si no se podía hacer eso, no lo sé, pero ‘fiesta clandestina’ seguro que no, porque yo no me voy a quedar veraneando con mi nena de 9 años, en un lugar donde había una fiesta clandestina”.