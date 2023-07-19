La China Suárez hizo una emotiva publicación por el cumpleaños de su hija más grande Rufina, fruto de su relación con Nico Cabré. “10 años atrás nacía quien me haría conocer el amor más profundo y grande del mundo. La mejor hermana, la mejor compañera, la más empática, sensible, dulce, buena y graciosa. Es un honor ser tu mamá, mi Rufita. Gracias. Te amo con locura”, escribió la actriz y posteó fotos de la pequeña.

Pronto la publicación se llenó de saludos, como suele suceder, tanto de sus seguidores como de sus amigos famosos. Pero el menos esperado y el que sorprendió a todos fue el de Carolina Pampita Ardohain, quien reaccionó de manera inmediata y publicó tres corazoncitos rojos. De esta manera, la modelo dejó en claro que mantiene un hermoso vínculo con su la actriz.

En una entrevista reciente en Intrusos, la esposa de Roberto García Moritán habló del vínculo con la actriz cuando Guido Zaffora, panelista del ciclo de América, indagó por un video que se viralizó hace unos días, en el que la ex Casi ángeles y sus asistentes hacían referencia en tono burlón a dicha infidelidad. “Sé que es un tema delicado, pero ¿viste el video? ¿Te molestó? ¿Hiciste alguna reflexión? Porque hace un chiste con algo tan intenso como fue lo del motorhome, en ese momento...”, preguntó el periodista.

“Eugenia está incluida en mi familia. Si va a casa tiene las puertas abiertas. No necesita invitación, porque viene a traer a los hermanos de los chicos o viene a visitarlos”, sostuvo la jurado de Los 8 Escalones, sin querer entrar en polémicas. “Hay una cosa que es la fantasía del afuera y otra cómo vivimos nuestro día a día. Nosotras nos hablamos muy regularmente. Y Benjamín también, y Rober también. Hay mucha comunicación”, concluyó Pampita, destacando el buen vínculo que tiene con la actriz.

Para enfatizar el vínculo ensamblado, se refirió a las fotos que circularon el fin de semana en las que se la ve junto a Benicio y Magnolia, la hija de Vicuña y la China. “Mi hijo quería cortarse el pelo y estaba en la casa del padre y Magnolia preguntó si podía ir. Eugenia dijo que sí y fui con los dos. Para nosotras es re normal porque son hermanos, ellos se crían juntos y no están esperando el día que le toca o no les toca. La puerta de mi casa está abierta para sus hermanos siempre, somos una gran familia ensamblada”, aseguró. Por su parte, la actriz también se había referido al tema al ser consultada por una seguidora: “Somos familia y me encanta la relación que tienen mis hijos con sus hermanos. Todos los adultos de esta familia priorizamos a los niños”, afirmó, lejos de cualquier conflicto. Y esta vez volvió a quedar de manifiesto.