Emanuel Noir se dirigió a la ceremonia de los Premios Gardel porque la banda en la que es vocalista, Ke Personajes, estaba nominada por la canción “Ya No Vuelvas”.

Sin embargo, no lo habrían dejado acceder al evento. Y muy enojado, el cantante hizo un fuertísimo descargo en Instagram. "Quedate esperando afuera, cuando sea el show o el circo de estos famosos Gardel, ahí entrás y hacés el circo y después, flaco, andá pa’ fuera porque no sos de nuestra cuadrilla ni del género", se quejó, indignado.

"Yo respeto a todo el mundo, pero tenés un artista que se va a presentar a cantar que tiene el 20% de las reproducciones que yo puedo llegar a tener. Yo tengo 100 millones, esa persona puede tener 10 millones, pero igual van y se presentan al circo de los Gardel. Es una falta de respeto", sumó, visiblemente enojado.

Antes de despedirse, el cantante lamentó que, según él, no se valore el cuarteto como género musical. "Me voy a mi casa, a buscar a mis hijas. Métanse el premio en la puerta del *rto, Gardel... Hace tres meses que estamos en el puesto número uno en la Argentina, parece que no se dan cuenta de eso. Pero hoy vamos como banda independiente y quién te dice en una de esas, pero clarita la cuenta", sentenció, furioso el uruguayense.