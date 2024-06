El dirigente social Juan Grabois y la subsecretaria de Legales de Capital Humano, Leila Gianni, protagonizaron un intenso cruce en los tribunales federales, donde se lleva a cabo una audiencia clave para revisar la cautelar presentada por el Gobierno contra la medida del juez Sebastián Casanello.



Los dirigentes, ambos declarantes en la audiencia, se cruzaron en los pasillos y no escatimaron en reproches. "Ahora te pones un león, antes te ponías un pingüino", dijo Grabois sobre el pasado militante de Gianni, quien, según afirman distintas versiones, tuvo un pasado como militante kirchnerista.



"Al pingüino se lo comió el león. Dejá de extorsionar a la gente", replicó Gianni como respuesta. Grabois, por su parte, calificó a la funcionaria de La Libertad Avanza (LLA) como "Kuka, ladrona". Sos una mierda que le saca la comida a los pobres. Kirchnerista, macrista, massista, mileísta. No tenés credibilidad, y como abogada sos berreta".



"No vamos a permitir que fiscales o jueces militantes nos digan cómo ejecutar una política pública", dijo Gianni



En declaraciones realizadas este lunes, en medio del escándalo por los faltantes de alimentos y por el que la oposición apunta contra la titular de la cartera, Sandra Pettovello, Gianni lanzó una dura advertencia luego de que la Justicia le ordenó a la cartera a elaborar un plan de distribución de los alimentos almacenados en depósitos ubicados en el Conurbano bonaerense y en Tucumán.



"No vamos a permitir que fiscales o jueces militantes nos digan cómo ejecutar una política pública", sentenció la segunda de Sandra Pettovello. "No había alimentos vencidos, sí próximos a vencer. A raíz de que la ministra tomó conocimiento de eso, que eran 400 mil kilos de leche en polvo, se procedió a firmar un convenio con la fundación CONIN", se escudó la funcionaria al tiempo que reveló que el Ejército repartirá la leche en polvo con vencimiento en julio en 64 centros de asistencia, publicó Ámbito.



En la previa a la audiencia en la sala II de la Cámara Federal tras la apelación de la cautelar judicial, la abogada expresó: "Vamos a ir a defender la democracia porque no vamos a permitir ni que fiscales ni que jueces militantes nos digan cómo diseñar y ejecutar una política pública".





Reparto de alimentos: los polémicos antecedentes de la Fundación CONIN y su creador



La institución que tendrá influencia en el reparto de alimentos fue fundada por el el polémico Dr. Abel Albino, quien durante el debate por la legalización del aborto en 2018 afirmó que el "virus de VIH atraviesa la porcelana".



Se trata de un médico pediatra, miembro del Opus Dei y con pasado en el Gobierno de Cambiemos: cumplió funciones bajo el ala de Carolina Stanley, quien estaba a cargo del Ministerio de Desarrollo Social, María Eugenia Vidal, entonces gobernadora de la provincia de Buenos Aires, y el expresidente de la Nación Mauricio Macri.



Albino, además, realizó una insólita comparación entre el hambre y las relaciones sexuales: "La desnutrición infantil es una enfermedad cultural propia de sitios en los que al acto sexual se lo suele llevar a cabo compulsivamente, bajo los efectos de una vehemencia descontrolada e irracional que pretende la mera satisfacción de un placer instintivo por parte del varón".



La Fundación Cooperadora para la Nutrición Infantil (CONIN), fundada en Mendoza en 1933, es una organización sin fines de lucro que tiene como principal fin combatir la desnutrición infantil en todo el país.



Fuente: APFDigital