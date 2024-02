Al igual que el rapero Dillom, la cantante Lali Espósito fue otra de las artistas que agregó un condimento político a su presentación en Cosquín Rock. Lo hizo luego de que Javier Milei reposteara la publicación de un usuario cuestionando su participación en ese festival.

Antes de iniciar uno de los temas de su repertorio, la ex Casi Ángeles dedicó unos minutos a realizar una reflexión que levantó en varios ocasiones a su público. “Este es un show muy especial para mí porque no solamente cumplo un sueño como artista de estar en semejante evento. Todo lo que le sucede al artista es una cuestión colectiva y no depende solo del artista, es netamente del público. No es demagogia. Eso quiero celebrar hoy”, comenzó.

“Pensé un montón que decir. Ustedes imaginen el contexto. Lo más importante, al menos para mí, es que esta fiesta que somos los argentinos, esta unión que genera el arte, la música, la cultura, nadie nos la va a sacar jamás”, enfatizó, provocando la primera ovación de su gente.



Luego, completó: "Esta canción es para los mentirosos, los giles, las malas personas, las que no valoran, los antipatria... Todos".



En otro tramo de su show, la artista que recientemente confirmó su romance con Pedro Rosemblat también le cambió la letra a una de sus canciones. “Que si fumo, que si vivo, que si digo. Que si bebo, que si a tantas me he besado”, reza la versión original de “Quiénes son?”.

Esta noche, Lali cantó “que si fumo, que si vivo, que si bebo, que si vivo del Estado”, llevándose una ovación de la gente.



Un retuit de Javier Milei encendió nuevamente la polémica con Lali Espósito



Lali Espósito fue protagonista este sábado de una nueva polémica con Javier Milei y se convirtió en tendencia durante varias horas en las redes sociales.

Todo comenzó a raíz de una actitud que tuvo el Presidente, muy activo en X (antes Twitter), donde acumula más de dos millones de seguidores. En esa red social, el mandatario reposteó la publicación de un usuario que hacía referencia a la popular artista.

El internauta se había hecho eco de un mensaje que había publicado la propia Lali en donde anunciaba que se iba a presentar durante este fin de semana en Cosquín Rock.



“Qué peligroso, qué triste”, escribió el usuario junto a la publicación de la intérprete de Disciplina, haciendo alusión al mensaje que la cantante había publicado en X el 13 de agosto, fecha en la que se conoció el resultado de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).

“Este recital es 'gratis' también? O ahora que no te pagan con la plata de la gente cobras la entrada?”, “Ojalá llueva así no va nadie”, “Ya tengo motivos para no ir”, “Que triste y peligroso seguir currando”, fueron algunos de los mensajes que circularon en las redes.



(Fuente: Clarín)