El duro mensaje de Diego Brancatelli, internado con neumonía bilateral por Covid-19

El periodista acompañó su escrito con una foto de su esposa y los hijos de ambos, Valentín, de 6 años, y Luca, de 2. Tras describir lo que está padeciendo a causa del Covid, agradeció todas las muestras de afecto que recibe y destacó la fuerza que le da el hecho de pensar en salir adelante para volver a reencontrarse con su mujer y sus hijos.

"No tengo ganas de estar conectado. Es la realidad. (El virus) te saca fuerzas. Ganas. Todo", comenzó el posteo que Brancatelli escribió desde la clínica. "El no pensar mal me lleva a soñar bien. En ellos. En ellos tres. En las ganas de compartir todo, absolutamente todo, con los 'chunos' y con Cecilia. Tenerlos al alcance de la mano. Abrazarnos. Y esa es mi fuerza hoy", sumó.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Branca ☜⚽ (@diegobrancatelli)

El periodista también se refirió a quienes cuestionan las medidas sanitarias por la pandemia y minimizan el impacto del virus. "Qué importante es la salud, sin dudas. Cuántos no la valoran. Cuántos regalan sus vidas, por nada. Pero qué importante también es tener una familia, amigos, compañeros que no han dejado un solo segundo de acompañarme".

"Quiero agradecerles a todos y a cada uno de los que me hicieron llegar un mensaje. Por acá (por Instagram), por WhatsApp, por un tercer. A los que están y estuvieron cerca. Estoy internado, con neumonía bilateral; llevándola lo mejor posible, sin aflojar. No pensé, deseé ni hubiese elegido pasar por este momento horrible", advirtió, al tiempo que reiteró: "Gracias a todos y tantos por los mensajes. Ya me voy a poner al día con todos y responderé. Sepan entender, los quiero".