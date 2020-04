Según dio a conocer el diario Olé, el laureado ex tenista padece un “deterioro cognitivo” al que su entorno más cercano define como principio de Alzeheimer, el cual enfrenta desde su residencia en Mónaco.

Vilas se encontraría en una avanzada etapa de esta patología neurológica que lo viene acechando hace algunos años y que hoy se manifiesta en los síntomas de pérdida de memoria y desconocimiento de situaciones y seres queridos.

Al respecto de la salud de Guillermo Vilas, el ex capitán del equipo nacional de Copa Davis, Tito Vázquez, había dicho en marzo del 2018: “nadie lo dice pero creo que él tiene un principio de alzheimer. Y, según tengo entendido por gente que me ha hablado, lo han visto bastante mal, pobre”.

“Físicamente no se nota, pero está muy deteriorado. Su salud mental está cada vez peor. Tiene algunos momentos de lucidez pero no tiene plena conciencia de lo que sucede a su alrededor, incluso ha llegado a desconocer a amigos. Tiene momentos en los que no puede mantener el hilo de una conversación”, agregó sobre el estado de Willy.

Hace algunos años, que Guillermo Vilas viene dando señales de su patología. En el año 2015, en una entrevista para el programa radial Perros de la Calle, no logró recordar la edad de sus hijas ni el nombre de una de ellas y según sus conocidos ya daba señales de estar perdido en algunas situaciones.