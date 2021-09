El duro momento que está viviendo el "Mini" de "Duro de Domar"

Fue en una entrevista con Juan Etchegoyen para Mitre Live (lunes a viernes a las 17 por las redes sociales de Radio Mitre), donde el imitador contó a qué se dedica y en donde, también, se mostró visiblemente molesto con el medio por “darle la espalda”.

“La gente me pregunta qué pasa que no estoy en la televisión. Se han olvidado de mí parece los productores, ese es el tema”, comenzó diciendo quién alcanzó la popularidad en el ciclo de Roberto Pettinato. Asimismo, en esta misma línea, reconoció que luego de Polémica en el Bar en 2017, no tuvo otras propuestas laborales en espectáculos.

“Estaba haciendo teatro y con todo esto que recién se está abriendo, por ahora no estoy haciendo nada de nada. Estoy vendiendo lámparas, todo lo que es eléctrico para los comercios, kioskos, almacenes y algunos supermercados”, agregó sobre su presente.

Por qué el “Mini” se convirtió en vendedor ambulante

Y aseguró que esta fue la única salida que encontró para “reinventarse” y “no caer en la depresión”, además de que le permite mantener un contacto directo con la gente.

De todos modos, cabe mencionar que, también, se dedica a ser guía espiritual en el barrio donde vive, acompañando a sus vecinos en este difícil momento.

Por otro lado, se refirió a su situación económica en medio la pandemia. “Fue bastante duro, yo estoy viviendo con mi mamá y mis hermanos, gracias a dios ellos trabajan y me dan una mano, me ayudan a pagar la tarjeta ya que a veces no tenía ni para pagar la tarjeta”, expresó.

Al final, la exfigura televisiva que, también, acompañó a grandes como Mauro Viale, Lucho Avilés y Daniel Tognetti, subrayó: “El IFE de diez mil pesos lo cobré una sola vez y después no cobré más. Tuve mis ahorros y con eso me mantuve bastante hasta que se me acabaron. Tenía ahorros bastante importantes”.