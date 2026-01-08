La Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, una de las políticas ambientales de Gualeguaychú sostenida durante los últimos años por distintos gobiernos muestra resultados concretos. A lo largo de 2025, en el predio de tratamiento y disposición final Ecoparque Gualeguaychú se recuperaron 1.813,11 toneladas de residuos, entre materiales orgánicos e inorgánicos, que lograron volver al circuito productivo

Al respecto, la Subsecretaria de Ambiente de la Municipalidad de Gualeguaychú, Ivana Zecca, señaló: “Separar los residuos no es un gesto menor, es una decisión que impacta en la calidad de vida de toda la sociedad. Desde el Gobierno municipal sostenemos esta política ambiental con inversión, trabajo y planificación, pero sin el compromiso de los vecinos en la separación en origen no hay sistema que funcione. Cuidar el ambiente es una responsabilidad compartida y una prioridad de gestión”.

El Ecoparque funciona en un predio de 49 hectáreas y es una pieza clave del sistema de gestión integral de residuos sólidos urbanos del ejido urbano. Allí opera la Cooperativa EcoGualeguaychú, integrada por 55 operarios que llevan adelante las tareas de recuperación, clasificación y acondicionamiento de materiales, con destino a su comercialización y posterior reciclado.

Durante el año se recuperaron 922,85 toneladas de residuos inorgánicos, entre ellos plásticos, vidrios, aluminio, cartón, papel, textiles, tetrabrik y chatarra. Estos materiales son preparados y enviados a empresas recicladoras, lo que permite reducir el volumen de residuos enviados a disposición final y fortalecer la economía circular.

En paralelo, se recuperaron 890,27 toneladas de residuos orgánicos, que fueron compostados para obtener abono natural. Ese compost se utiliza en el parquizado de espacios verdes y también se encuentra disponible para los vecinos que lo soliciten con el objetivo de ser utilizado en: plantas ornamentales, cerrando un ciclo virtuoso entre consumo, recuperación y cuidado del entorno.

Desde el Gobierno remarcan que estos resultados solo son posibles con un mayor compromiso ciudadano en la separación de residuos en origen, una práctica cotidiana que impacta directamente en la salud ambiental, la seguridad de los trabajadores y la eficiencia del sistema.

La separación contempla tres fracciones:

• Orgánicos: restos de alimentos crudos y cocidos, cáscaras, semillas, yerba, café, hojas y flores.

• Inorgánicos: plásticos, papeles, cartones, vidrios aislados, telgopor, latas, tetrabrik y textiles.

• Patogénicos domiciliarios: pañales, toallitas femeninas, tampones, gasas, vendas, cotonetes, cenizas y colillas de cigarrillo, que deben identificarse con color rojo para evitar accidentes.

En cuanto al servicio, la recolección diurna se realiza los lunes, miércoles y viernes para orgánicos; martes, jueves y sábados para inorgánicos; y los patogénicos domiciliarios todos los días. En el caso de la recolección nocturna, los orgánicos son retirados lunes, miércoles y viernes; los inorgánicos martes, jueves y domingo; y los patogénicos diariamente.