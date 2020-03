El efecto menos pensado del coronavirus: explotaron los divorcios en China

Las oficinas de registro civil en varios distritos de la citada ciudad, capital de la provincia de Shaanxi, en el noroeste chino, vieron un número sin precedentes de pedidos de divorcio desde que reabrieron sus puertas el pasado primero de marzo, según consigna el medio local Global Times.

Las oficinas abrieron el domingo pasado y a las pocas horas comenzaron a recibir una andanada de pedidos para concretar divorcios. El 5 de marzo, la sede del registro del distrito de Beilin recibió 14 solicitudes, lo que es el límite de los procesos de este tipo que se pueden hacer por día.

"El día anterior también se llegó al límite de las 14 citas para tramitar el divorcio", contó a los medios locales un funcionario del registro, apellidado Wang.

Las oficinas para registrar los divorcios no dieron a basto en la ciudad de Xian (la foto es de archivo, ahora las citas se organizan para que no haya gente en los pasillos de espera)Las oficinas para registrar los divorcios no dieron a basto en la ciudad de Xian (la foto es de archivo, ahora las citas se organizan para que no haya gente en los pasillos de espera) Crédito: Global Times

A modo de explicación que vincula al Covid-19 con la desunión marital, Wang señaló: "Como resultado de la epidemia, muchas parejas han estado unidas entre sí en su casa durante más de un mes, lo que provocó que salieran conflictos subyacentes". Según parece, para algunas parejas, la convivencia forzada puede ser más peligrosa que el propio coronavirus.

"Además, a eso se suma que las oficinas de registro estuvieron cerradas por más de un mes. Cuando volvieron a abrir, aparecieron muchas demandas juntas", agregó el funcionario.

La oficina del distrito de Yanta se vio también colapsada por las solicitudes de citas para encarar el divorcio. El límite diario en esta dependencia es de cinco citas por día, y el pico de pedidos hizo que recién haya lugar para ir a presentarse el próximo 18 de marzo, es decir, de aquí a 10 días.

Han, funcionario de la oficina de Yanta, dio al Global Times un dato que puede ayudar a entender que no todo está perdido en estas parejas. Aseguró que muchos pedidos son impulsivos y que "recibimos algunas citas de divorcio cuyos solicitantes se arrepintieron más tarde".

Wang, el funcionario de Beilin dijo en ese sentido que algunas parejas jóvenes incluso decidieron volver a casarse cuando se imprimió su certificado de divorcio.

Hasta para la realización del divorcio se toman medidas para evitar el contagio del Covid-19: "Para pedir el turno se requiere cita telefónica y el tiempo de visita está estipulado. Se calcula que en 30 o 40 minutos la pareja obtiene su certificado de divorcio y la oficina es desinfectada cuando ambos integrantes se van".