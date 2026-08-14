El Departamento Ejecutivo elevó al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza que propone trasladar el Centro Cultural Luis Luján desde su actual sede de Costanera Sur al predio del ex Frigorífico Gualeguaychú.

De acuerdo al comunicado oficial, "la iniciativa responde principalmente al avanzado deterioro del edificio donde actualmente funciona y plantea su reubicación en un inmueble municipal recuperado, que reúne mejores condiciones edilicias y posee, además, un significativo valor histórico y patrimonial para la ciudad”,



La propuesta surge a partir de un informe realizado por la Subsecretaría de Cultura, Deportes y Juventud, en la que se constataron importantes deficiencias tanto en el exterior como en el interior del actual edificio. El diagnóstico incorporado al expediente da cuenta del deterioro de accesos, mampostería, techos y aberturas, además de la presencia de goteras y problemas en los sanitarios.



“Las condiciones actuales del inmueble dificultan el normal funcionamiento de un espacio destinado a actividades culturales y plantean inconvenientes relacionados con la seguridad, la salubridad y el adecuado desarrollo de las propuestas. El deterioro responde, asimismo, a varios años de falta de mantenimiento y requeriría una intervención de considerable magnitud e inversión para recuperar el edificio", señalaron.



Frente a esta situación, el Departamento Ejecutivo evaluó distintas alternativas con el objetivo de garantizar la continuidad del Centro Cultural Luis Luján en un espacio que ofrezca condiciones adecuadas tanto para quienes desarrollan las actividades como para quienes participan de ellas.



En ese marco, se propone el traslado al edificio de los antiguos Talleres y Almacenes Generales del ex Frigorífico Gualeguaychú. Construido originalmente en 1943, el inmueble forma parte del conjunto histórico del ex Frigorífico y fue posteriormente recuperado y reciclado, respetando su impronta industrial y sus características arquitectónicas.



Aseguraron que “actualmente, el edificio se encuentra acondicionado y dispone de las dimensiones, comodidades y condiciones edilicias necesarias para proyectar allí el funcionamiento del Centro Cultural Luis Luján, permitiendo que sus actividades se desarrollen en un ámbito más amplio, seguro y apropiado”.



Y agregaron: “La propuesta representa, además, una oportunidad para fortalecer el uso cultural del histórico predio del ex Frigorífico, incorporando nuevas actividades a un edificio recuperado que forma parte del patrimonio de Gualeguaychú”.