Durante la sesión ordinaria celebrada este martes 7 de julio, el Concejo Deliberante aprobó el pedido de licencia sin goce de haberes presentado formalmente por el intendente Mauricio Davico para el período comprendido del 13 al 30 de julio del corriente.

La solicitud del intendente, que comprende la segunda quincena del corriente mes, recibió el aval del cuerpo legislativo en estricto cumplimiento de los procedimientos institucionales y las normativas vigentes, las cuales regulan el funcionamiento de los poderes del Estado local. La medida se encuadra en los términos del artículo 108 de la Ley Orgánica de Municipios de Entre Ríos (n.° 10.027) y el artículo 234 de la Constitución Provincial.

De acuerdo con lo establecido por el ordenamiento legal para los casos de acefalía transitoria, las funciones del Departamento Ejecutivo Municipal quedarán a cargo de la viceintendenta y presidenta del cuerpo legislativo, Julieta Carrazza.