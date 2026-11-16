Este lunes por la mañana se realizó una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, de la que participaron el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso; el ministro de Economía, Fabián Boleas; y el presidente del Consejo General de Educación (CGE), Carlos Cuenca.

El ministro de Gobierno y Trabajo abrió la conferencia de prensa marcando la postura del Ejecutivo sobre la negociación paritaria. "El gobernador nos pidió expresamente que no vayamos con el piso para después llegar al techo; fuimos con lo que teníamos y dejamos muy en claro que esto era el techo que podíamos ofrecer", aseveró el funcionario al explicar los motivos para oficializar el incremento mediante un decreto.

En esa misma línea, Troncoso reconoció el impacto económico sobre el sector docente y la situación de las arcas provinciales. "Somos plenamente conscientes de que ha habido un deterioro en el salario docente", afirmó el ministro, al tiempo que remarcó el esfuerzo fiscal del Estado para sostener las cuentas públicas, la obra pública y el diálogo paritario en un contexto complejo.

Asimismo, el titular de la cartera laboral fundamentó la decisión gubernamental al hacer referencia al alcance de la representación sindical. Troncoso señaló que las entidades gremiales congregan alrededor del 40% de los docentes y afirmó que existen trabajadores que expresan la necesidad de percibir el aumento. "Tenemos que ver cómo salimos de ese microclima paritario y tenemos una mirada integral del estado de situación", manifestó.

A su turno, el ministro de Economía, Fabián Boleas, detalló la composición técnica del aumento decretado. La propuesta incluye un 4% de incremento al salario, la actualización del Fondo Provincial de Incentivo Docente (Fopid) y Conectividad a $200.000 para jornada simple y $340.000 para jornada completa, la elevación del salario mínimo a $1.000.000 y una asignación de $50.000 para docentes de más de 10 años de antigüedad.

Boleas enfatizó que la prioridad de la gestión es evitar demoras en la percepción de los montos. "Se va a implementar por decreto para que los docentes puedan cobrar ya su salario de noviembre con este incremento, porque somos conscientes de que no están en condiciones de estar esperando", fundamentó el titular de la cartera económica.

Por su parte, el titular del CGE confirmó que se formalizó el cierre de la paritaria ante el área de Trabajo. "Hoy enviamos a la Secretaría de Trabajo la nota dando el cierre de este encuentro paritario y por ende estamos habilitados a sacar el decreto para hacer el pago del aumento", sostuvo el funcionario.

Cuenca remarcó además la directiva del Ejecutivo para concretar los pagos en tiempo y forma a principios del próximo mes. "La definición del gobernador es que los primeros días de diciembre todos los docentes estén cobrando el aumento que llevamos a la mesa el pasado 13 de noviembre", enfatizó el presidente del CGE.

Finalmente, los funcionarios ratificaron la intención de convocar nuevamente a los sindicatos docentes en el plazo de dos meses. En relación al marco del diálogo, Boleas ratificó la postura de la gestión provincial. "Buscamos agotar las discusiones, pero en el mientras tanto podemos ir tomando medidas que lleven un alivio al salario docente", concluyó el ministro de Economía.

Al ser consultado sobre las críticas gremiales y su ausencia en la mesa de negociación, el ministro de Economía sostuvo que no consideraba adecuado entrar en discusiones de índole personal, señalando que integra un gobierno y no actúa a título individual.

En ese sentido, aclaró que la cartera económica nunca ha participado directamente en las paritarias docentes y remarcó que los funcionarios que concurren lo hacen en representación de toda la gestión provincial para trasladar una propuesta colectiva. Finalmente, respecto a los cuestionamientos sobre su labor, el ministro concluyó que solo tenía para mostrar su trabajo y dedicación al frente del cargo.

A continuación, ante la consulta que realizó esta Agencia respecto a si el Gobierno considera que los pagos en negro contradicen la Constitución Provincial, el ministro de Economía y Servicios Públicos, respondió: "Claramente nosotros no lo consideramos pagos en negro; no tienen por objeto no remunerar, sino pagar conceptos que tienen que ver con la actividad específica del docente". Asimismo, el funcionario sostuvo que los códigos de Fopid y Conectividad absorben la baja de los envíos federales al remarcar que "es algo que reemplaza al Fonid, que fue discontinuado por el Gobierno Nacional, y la Provincia asumió ese desafío”.

Fuente: APF Digital