El Gobierno planea realizar una extensión en la emergencia del Sector Energético Nacional, con el objetivo de asegurarse la finalización de las obras de infraestructura y poder proveer el suministro eléctrico necesario.

La meta recae en poder cumplir con el abastecimiento y almacenamiento de la electricidad necesario, para seguir evitando problemas a futuro. La firma en el Boletín Oficial ocurriría en esta semana entrante.

Por eso, el Ejecutivo planea una extensión para permitir que los órganos competentes sigan adoptando las medidas necesarias para asegurar la continuidad en la prestación de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y de gas natural.

El Decreto 370/2025, fechado el 30 de mayo de 2025, prorrogaba la emergencia eléctrica hasta el 9 de julio de este año, tras haberla prorrogado desde finales de 2024 en adelante.

Inicialmente, la emergencia dictada en 2023 tenía vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024, que luego se extendió hasta el 9 de julio de 2025, y el nuevo decreto la prolongaba por un año más.

En el decreto, el Gobierno explicó que tomó esa decisión dado que aún “persisten las circunstancias que motivaron los decretos previos relacionados con la situación de emergencia que atraviesa el sector energético”.

Allí se argumenta que el Gobierno nacional recibió una herencia institucional, económica y social gravísima, lo que hace “imprescindible adoptar medidas que permitan superar la situación de emergencia generada por las excepcionales condiciones económicas y sociales que la Nación padece”.

Entre algunas de las medidas que la gestión de Javier Milei adoptó se encuentra la adjudicación de la licitación “Alma SADI”, que incorpora centrales de almacenamiento de energía eléctrica en baterías para evitar los cortes de luz.

Este martes, la Secretaría de Energía otorgó contratos para la provisión de reserva y confiabilidad en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) a través de sistemas de almacenamiento de energía eléctrica en baterías, conocidos técnicamente como BESS (Battery Energy Storage System).

Estos sistemas de almacenamiento permitirán cubrir requerimientos de capacidad de corta duración y aportar servicios de reserva de respuesta rápida, fundamentales para la estabilidad del Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

Otra de las puestas recae en el sistema de subsidios focalizados, implementada a comienzos de 2026. El sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) abarca los servicios de electricidad, gas natural por redes, gas propano y gas licuado de petróleo (GLP) envasado en garrafas y establece bloques de consumo base para la energía eléctrica.

Para la implementación de este régimen, se creó el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), que utilizará la información actual del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE).