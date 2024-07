El Poder Ejecutivo publicó este martes en el Boletín Oficial de la Provincia el texto del decreto N° 1.582 a través del cual dejó sin efectivo la designación de Juan Enrique Ruiz Orrico como presidente del Instituto Portuario Provincial de Entre Ríos y como representante de la Provincia Ad-Honorem en los Consejos de Administración de los Entes Autárquicos Puerto lbicuy, Puerto Diamante, Puerto Concepción del Uruguay y Puerto La Paz-Márquez.

El decreto, fechado el 27 de junio, no da razones del desplazamiento de Ruiz Orrico pero a todas luces fue consecuencia del grave incidente vial que protagonizó el último 20 de junio en la ruta 39, en cercanías de Caceros, en el departamento Uruguay, en el que fallecieron cuatro jóvenes trabajadores del Frigorífico Fadel, de Pronunciamiento, oriundos de Basavilbaso: Leandro Almada, Lucas Izaguirre, Brian Izaguirre y Axel Rossi.

Detalles del caso

Un primer informe pericial dio positivo al test de acoholemia de Ruiz Orrico, pero además se desplazaba en un vehículo oficial sin que hasta el momento se haya determinado que en un día feriado, a las 5 de la mañana estuviera cumpliendo con su rol al frente del Instituto Portuario. De igual modo, el Gobierno decidió desplazarlo de la función y además activó una investigación interna a Ruiz Orrico por eventuales daños al patrimonio del Estado derivados de su conducta. Y aunque restan informes de la Policía, hay una fuerte sospecha de que Ruiz Orrico se desvió al carril contrarrio con su vehículo y embistió de frente al Chevrolet Corsa en el que viajaban los cuatro trabajadores.

Un segundo examen determinó que tenía 1,2 gramos de alcohol en sangre, que se desvió de carril conduciendo un vehículo oficial y que impactó de frente al Chevrolet Corsa en el que viajaban los cuatro jóvenes.

A través de la resolución N° 4, dictada el martes 25 de junio y firmada por Alejandro Santana, titular de la Dirección de Investigación Patrimonial, se dispuso una “investigación preliminar del accidente acaecido el 20 de junio de 2024 en la ruta 39 de la Provincia de Entre Ríos”. Además, realizar “las diligencias inherentes a esa investigación”.

El abogado querellante que representa a las familias de los cuatro jovenes embestidos por el exfuncionario provincial, Mario Arcusin, ha dicho que el velocímetro del vehículo en el que circulaba Orrico se detuvo en 160 kilómetros y que resta determinar exactamente la velocidad a la que iba en el momento del choque fatal.

Arcusín explicó que con estos datos -el alcohol en sangre y la velocidad en la circulaba- pedirá a la Fiscalía que agrave la imputación. “Con esos datos tendremos dos opciones: la Fiscalía plantea aplicar el artículo 84, que la pena máxima es de seis años de prisión efectiva. Yo apunto a la aplicación del artículo 80, que es el que se aplicó en Paraná con el caso de Silvio Díaz. Allí se aplicó el homicidio con dolo eventual y una pena de 8 a 25 años de prisión. Le dieron ocho años y medio”, sostuvo.

El letrado citó el caso ocurrido el 6 de junio de 2014, cuando Diaz atropelló al pequeño de seis años Juan Manuel Martínez Zurbano frente a la escuela Centenario y le provocó la muerte. En el juicio se determinó que había consumido alcohol y drogas.

En esa línea, refirió que “el artículo 80 bis del Código Penal dice, respecto de la velocidad, que más de 30 kilómetros de lo permitido, es exceso; y que es una agravante contener más de un gramo de alcohol en sangre”.

En cuanto al alcohol en sangre, mencionó que Orrico podría haber tenido más en su organismo ya que la extracción se realizó a las 8 de la mañana. Es decir, tres horas después del choque fatal.

“Desde la clínica me dicen que en esas dos horas hay una metabolización grande y posible pérdida de alcohol en sangre. Tengo distintas versiones. Algunos especialistas llevan la cifra (de alcohol) a más del doble. No obstante, con más de un gramo me alcanza (para el caso penal), pero el impacto de tres gramos sería más fuerte”, puntualizó.

En cuanto a la velocidad en la que circulaba Orrico al momento del choque, dijo que “se mandó la computadora del vehículo a Volkswagen para saber a qué velocidad venía a la hora determinada. Ese dato será indiscutible”.

La causa se tramita en la Unidad Fiscal de Uruguay, a cargo del fiscal Eduardo Santo. El exfuncionario ya designó defensor: es el abogado uruguayense Félix Pérez.

Ruiz Orrico es referente del PRO en Concepción del Uruguay. En 2023 fue candidato a intendente por Juntos en La Histórica y es esposo de la vocal de la Cámara de Casación Penal de Concordia, María Evangelina Bruzzo.

