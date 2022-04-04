La discusión está centrada en el incremento solicitado y en los balances inflacionarios del 2022 que no son para nada alentadores. El Sindicato comenzó pidiendo un 50% para el primer semestre, luego bajó sus pretensiones al 48% y tras rechazar la última oferta del Municipio bajó sus pretenciones al 46%, con la condición de volver a sentarse a negociar en septiembre.

Por su parte, el Ejecutivo ofertó un 50% para cerrar completo el año, lo que fue rechazado por el SiTramg (Sindicato de Trabajadores Municipales de Gualeguaychú). Finalmente, les ofrecieron un 20%, para seguir aumentando a un 30% y hasta llegar a un 35% en cuatro tramos (21% retroactivo a marzo; 5% en mayo; 5% en julio y 5% en agosto).

Esta oferta fue rechazada este lunes por insuficiente y se volvió a solicitar un nuevo porcentaje del 46% aumento salarial y un mínimo garantizado de $48 mil pesos.

Con un panorama que avizora un incremento de un 50% en ambos tramos de la negociación, lo sueldos de los concejales podrían ascender de 168 mil pesos a más de 250 mil pesos; lo que significaría una erogación de 39 millones de pesos en el año.

En Gualeguaychú, años anteriores se ha llegado a buenos acuerdos paritarios entre ambas partes: En 2019 se alcanzó un 42% anual; en 2020 un 29% anual (en plena pandemia) y en 2021 el incremento se ubicó en un 47% anual.

¿Qué pasa en otras ciudades?

En Concepción del Uruguay ya se firmó el acuerdo por un 52% en cuatro tramos. El mínimo de los trabajadores se ubicó en $63.715 y en noviembre volverán a sentarse a negociar.

Por su parte, en Concordia se firmó el 15 de marzo un acuerdo por un aumento del 51,49%; en Colón el incremento será del 51,87% en tres tramos, mientras que en Paraná se acordó por un 45% en tres tramos, para sentarse a renegociar en agosto.