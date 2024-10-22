El presidente de la cámara de Diputados y uno de los hombres más cercanos a Javier Milei, Martín Menem, elogió al intendente de Gualeguaychú, Mauricio Davico en su cuenta de Instagram.

El riojano reposteó una publicación de Davico en la que el Intendente subió una nota que realizaron en el diario La Nación y escribió: “Aguante la motosierra”. En el articulo aseguran que Palito eliminó el 60% de las cargas municipales.

“Tomamos la decisión porque consideramos que el sector privado y al resto de los contribuyentes tienen que tener un Estado que administre con seriedad los recursos. No son decisiones populistas, que bajamos tasas y después no sabemos cómo pagar sueldos o los gastos corrientes. Primero nos ordenamos”, dijo Davico.

Según dijo el Intendente a La Nación, “esta medida equivale a $2000 millones menos en el Presupuesto 2025” y sostuvo que “para ajustar los gastos, en enero arrancaron con suspender la Fiesta del Pescado y Vino Entrerriano, que significaba desembolsar $800 millones”.