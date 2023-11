La victoria 1-0 de Argentina sobre Brasil en el Estadio Maracaná por la sexta jornada de las Eliminatorias Sudamericanas creció en relevancia por todo lo que sucedió antes y después del partido. Al anuncio público de Lionel Scaloni que sembró las incógnitas sobre su continuidad se le sumó una emotiva carta de Ángel Di María reconfirmando que ante la Verdeamarela vistió por última vez la camiseta albiceleste en el proceso clasificatorio hacia el Mundial de México, Canadá y Estados Unidos 2026.



El Fideo utilizó sus redes sociales para agradecerle a los fanáticos, confirmar que se despedirá definitivamente de la Selección en la Copa América y hacer un repaso de los hechos de violencia en Río de Janeiro.



Rápidamente sus actuales compañeros en la Selección y otros que tuvieron tránsito por el plantel comentaron la publicación. “Gracias por absolutamente todo amigo mío te amo”, reaccionó Leandro Paredes además de subir una foto a su historia bromeando con que van a intentar de convencerlo a Fideo para que siga. Al volante se le sumó algunos integrantes de la Scaloneta como Marcos Acuña, Nahuel Molina y Paulo Dybala: “Sos enorme Fide”.

El arquero Nahuel Guzmán se estiró para un mensaje más sentido. “Ángel Angelito de enormes alas celestes y blancas. El fuego sagrado en el corazón. Sos inspiración Angelito. Serás el emblema de aquellos que luchamos por nuestros sueños. Te quiero Fide”, redactó el Patón. Pocos minutos más tarde apareció Matías Soulé, quien Di María guió durante su paso por Juventus. “Sos crack Fide. ¡Dentro y fuera del campo!”.





Di María ingresó por Messi a los 77 minutos en el estadio Maracaná (Foto: EFE)



Hace pocos días, Ángel explicó el detrás de escena de su decisión de no seguir en Argentina luego de la Copa América 2024. “Estoy feliz de estar, pero la Copa América es la última. Se terminará ahí. Son decisiones difíciles de tomar, pero hay una nueva generación que viene atrás. Voy a tener 36 años para esta Copa América y, aunque sé que podría seguir estando, siento que también estoy quitando la posibilidad a los chicos que vienen detrás, que están empezando a venir a la Selección, tienen un gran potencial y merecen estar. Es el momento indicado para dar ese paso al costado”, argumentó en una entrevista para el canal de YouTube, Talks at Google.

Más allá de esta situación, Angelito disipó la posibilidad de un retiro anticipado, mientras Rosario Central se ilusiona con su regreso a mitad de 2024, cuando finalice su vínculo en Portugal: “Quiero seguir jugando unos años más, pero ahora tengo contrato con Benfica hasta la Copa América y ahí tomaré una nueva decisión, que seguramente será importante en mi vida. Veremos qué me depara el destino”.

Con el retiro del combinado nacional a la vuelta de la esquina, Ángel Di María se mantiene en la séptima posición en el ranking de goleadores históricos de la selección argentina con 29 goles en 134 partidos y, junto a Lionel Messi, son los dos futbolistas en actividad con mayor cantidad de partidos en la Albiceleste.



LA CARTA COMPLETA DE DI MARÍA LUEGO DE LA VICTORIA EN EL MARACANÁ

Bueno, llegó el último partido de eliminatorias para mi, no puedo expresar con palabras lo que me llena el alma la ovación de la gente en este último tiempo, disfruto cada segundo de ese cariño y el de mis compañeros, ellos, mis amigos, sin ellos esta historia no tendría el mismo sentido. El cariño de cada uno de ellos hizo que también hoy fuera quien soy.

Lastimosamente no podemos dejar pasar los hechos que surgieron en el estadio, nadie merece ese mal trato, ni los golpes, familias y niños asustados en medio de un estadio donde lo único que debería haber pasado es ver y disfrutar un partido dentro de lo que es folclore del fútbol. Ojalá no vuelvan a pasar este tipo de cosas. Nosotros como jugadores siempre siempre vamos a defender a nuestra gente sin duda alguna.

La Copa América será la última vez que vista la camiseta argentina, con todo el dolor del alma y sintiendo un nudo en la garganta me despido de lo más hermoso que me pasó en mi carrera, vestirla, sudarla y SENTIRLA con todo el orgullo.

Gracias hinchada, gracias familia, gracias amigos y compañeros de selección, seguimos haciendo historia y eso quedará por toda la eternidad. Vamos Argentina carajo!









