El artista Dillom le envió un emotivo mensaje a un adolescente de La Paz que se encuentra bajo tratamiento en el Hospital Garrahan de Buenos Aires.

Valentin Achaga Fernández, oriundo de La Paz, cumplió 14 años el pasado 19 de enero y su madre, la docente Rita Fernández, fue quien dio a conocer públicamente la sorpresa que le envió el artista.



Según relató, el gesto se concretó un día después del cumpleaños de su hijo y estuvo acompañado por un profundo momento de emoción y gratitud. El mensaje destacó no sólo la importancia de la música y los sueños cumplidos, sino también el valor de la salud pública y el acompañamiento humano en momentos difíciles.

“Un día luego del cumpleaños de Valen llegaron los médicos y médicas del Garrahan al CIM 43 para entregarle este regalo al cumpleañero. En ese instante se produjo un acto de amor inmenso, se le cumplió un sueño a un fanático de la música rebelde, de la música que hace denuncias, de la música que Valen defendió siempre. En ese preciso momento lloramos de emoción con Valentín y agradecimos a Dillom por su humanidad, a sus doc… por la ciencia y a la salud pública. Gracias eternas por ocuparse de la felicidad de un adolescente”, expresó Rita.

En diálogo con La Sexta, contó que Valentín fue diagnosticado con un tumor en el tronco encefálico a fines del año pasado, por lo que desde el Hospital San Roque de Paraná lo derivaron al Garraham el 30 de diciembre. Desde el 2 de enero de 2026 transitan el tratamiento en Buenos Aires. “Pasamos momentos muy duros, pero Valen es un guerrero muy valiente. Es un sol de persona, siempre preocupado por las injusticias; un buen amigo“, describió.