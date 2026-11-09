Una mujer residente del Cottolengo Don Orione tomó la palabra y brindó un emotivo testimonio personal ante el Papa León XIV, quien se conmovió con sus palabras.

Marta Griselda Torres, una entrerriana de 78 años oriunda de María Grande, quien padece de parálisis cerebral, brindó un fuerte testimonio de vida y definió al Cottolengo como "un faro de luz".

"Hace muchos años vivo en el Cottolengo Don Orione, nací con una discapacidad que me impide caminar y ver, una parálisis cerebral. Mi mamá me abandonó un día antes de mi cumpleaños, se fue de mi casa y no volvió más. Mi papá y mis hermanos se hicieron cargo de mí. Desde muy joven afronté muchas dificultades, internaciones, operaciones y numerosos tratamientos", expresó.

Luego, relató que recorrió diferentes lugares transitorios donde se alojó, hasta que encontró el Cottolengo como residencia definitiva.

"Un lugar donde fui recibida, alojada y querida, me ayudaron a no sentirme rechazada porque de tanto andar y andar y no encontrar nada, me sentía rechazada, pero acá me siento tan feliz", relató.

Además, habló del libro que escribió para dar a conocer su historia, como un aporte para ayudar a otras personas que atraviesan una situación similar.

"Santo Padre hoy le entrego este libro que es parte de mi vida, espero que le sirva de mucho bien y que usted también pueda ayudar a otras personas, se lo entrego como agradecimiento a Dios por haberme regalado tantas cosas", le dijo la mujer, ante un conmovido Papa, que siguió con atención todo su testimonio.

La mujer también le agradeció a León XIV haber elegido el Cottolengo para visitar y poner atención a las personas con discapacidad.

"Muchas gracias, su vida es un milagro de Dios", le dijo el Pontífice a Torres, y le entregó como regalo un rosario, quien luego al hablar le agradeció por sus palabras, junto con el de Norma.

El Pontífice también destacó al lugar que aloja a personas con discapacidad como una "ciudad de la caridad", con sus puertas abiertas como testimonio del "amor de Dios", y estableció una analogía con tres ciudades importantes en la historia de Jesús.

"El lugar que no descarta a las personas, sino que las incorpora a la vida social apreciando y haciendo fructificar sus talentos y capacidades, como nos muestra Marta con su vida y a través del libro que ha escrito", sostuvo el Papa al hablar de la ciudad de Nazaret que acogió a Jesús.

Finalmente, dedicó unas palabras a los residentes, trabajadores, religiosos, familiares y voluntarios que colaboran con "la gran obra" del Cottolengo.

"En sus miradas luminosas puedo ver tanta cercanía, en sus manos abiertas puedo reconocer innumerables gestos de servicio gratuito, en sus corazones generosos puedo percibir mucha ternura y comprensión. Gracias a todos por su testimonio de amor al prójimo. La noble labor que realizan aquí tanto día con esfuerzo y dedicación es un sólido cimiento para la construcción de una nueva ciudad: la ciudad de la caridad, la convivencia y la paz", sentenció.

Finalmente, subrayó que "el progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales".

El domingo, en su primera actividad en la Argentina, León XIV brindó un mensaje donde también se refirió a las personas con discapacidad.

“La misma dignidad reclama especial atención en la enfermedad, la dependencia y la discapacidad. También entonces corresponde cuidar, aliviar el sufrimiento, acompañar y hacer sentir a cada persona que su vida conserva siempre un valor que ninguna circunstancia puede disminuir”, expresó el Papa.