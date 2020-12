El emotivo recuerdo de la mamá de Fernando a tres años de su muerte

La mamá de "Nando", lo recordó con unas emotivas y sentidas palabras en sus redes sociales.

"Ya tres años... Aún parece que fue ayer. Aún duele mucho... Aún aprendo día a día a no verte, no escucharte. Me has enseñado tanto!!!!" comenzó el texto.

Continuó: "Siempre fuiste muy especial y hubo un lazo que ni siquiera la muerte pudo romper... seguís visitándome y haciendo saber como estas en ¿Sueños? Yo creo que no. Porque cuando un sueño es recurrente es por algo pendiente, y te comunicas solo para hacerme saber que estás bien o muy triste... como cuando te soñé tristísimo por la partida de tu querido Teoso!".

"Te extraño mucho, pero estoy aprendiendo a tenerte de otra forma, estás conmigo en cada momento y en todo lo que hago. Te pienso en cada segundo. Y por sobre todo me enseñaste que no sirve ni soluciona nada el odiar, solo trae mas amargura. Estoy en paz, porque estas dentro mío y te siento en paz!!!! Te amo por siempre!!!!", finalizó.

Luego, en otro posteo, agradeció por el acompañamiento hacia ella: "Gracias por tanto amor, me sentí muy acompañada", expresó.