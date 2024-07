El hombre de las finales. El que se atrevió a chocar la pared hasta que se rompió. El que eligió la reprobación del público antes que la comodidad de la Torre Eiffel en Francia. El que se va en su mejor momento con la Selección argentina. Ángel Di María marcó a una generación de hinchas en su paso por el equipo nacional, pero atravesó duros momentos para hoy encontrarse a horas de jugar el último partido con la Albiceleste en la final de la Copa América ante Colombia, que se jugará este domingo desde las 21 (hora argentina) en Miami.

Todo lo que generó Fideo a lo largo de su carrera motivó a un hincha, identificado en redes sociales como kitocappellini, a realizar un emotivo video, que tiene a su sociedad con Lionel Messi en el centro de la escena, como si se tratase del ángel que iluminó el camino. Las imágenes se viralizaron y llegaron a los ojos y al corazón del propio protagonista, porque Di María reposteó una publicación de su esposa, Jorgelina Cardoso, acompañada del siguiente lema: “Cuánta gente dedicándote estos mensajes”.

La grabación tuvo más de un millón de reproducciones en el posteo oficial del autor en Twitter, se extiende por más de dos minutos y posee la voz del Papa Francisco, quien desanda su relato: “Todos nosotros, según la tradición de la Iglesia, tenemos un ángel con nosotros que nos custodia, nos hace sentir las cosas. Nuestro compañero de viaje. Estén seguros de que él nos llevará hasta el final de nuestra vida con su consejo. Y por eso dar escucha a su voz, no rebelarse”.

Allí, se observan imágenes de la unión con Leo sumado a la conexión dentro de la cancha, como el día que recibió la asistencia del 10 para anotar el gol ante Nigeria en la definición de los Juegos Olímpicos de Pekín. O cuando se invirtieron los roles en el 1-0 ante México en el Mundial 2022. Justamente, la final contra Francia en esa Copa del Mundo también se incluye en la filmación.

“Echar al compañero de camino es peligroso, pero justo después de haber perdido su amistad, no nos ha dejado solos. Esta no es una doctrina sobre los ángeles un poco fantasiosa. No, no, es verdad. Es lo que Dios ha dicho...”, continúa la narración, que muestra la intimidad del festejo de Angelito con su familia después de ganar la Copa América 2021.

Hola amigos. Les quería compartir el video de despedida que le armé a Di María, nuestro ángel custodio, en la previa de su último vuelo.

Sé que no es el único dando vueltas, pero creo que logré darle mi toquecito personal.

Espero les guste. Siempre se agradece la difusión. pic.twitter.com/PNIQXUSmFj — Kito 🍆 (@KitoKP) July 11, 2024

Inmediatamente, el video incluye la voz elocuente de Diego Maradona, quien lo defendió cuando era el técnico de la Selección. Y la escena regresa al Sumo Pontífice para referirse nuevamente a esa alianza con el mejor jugador del mundo: “Yo mando un ángel desde arriba para custodiarte, para acompañarte en el camino, para que no falles. El ángel me ayuda a recorrer el camino porque mira al Padre y sabe cuál es el camino”.

A partir de ahí, la pantalla queda impregnada de sus goles épicos en la prórroga ante Suiza en el Mundial 2014, su definición contra Brasil para ganar la Copa América en el Maracaná, el tanto a Italia en la Finalissima. Incluso, su zapatazo ante Francia en la Copa del Mundo 2018. Estuvieron entremezclados por los relatos de Alejandro Fantino, Rodolfo De Paoli, Sebastián Vignolo, Gustavo Kuffner, Walter Nelson y Pablo Giralt, entre otros.

Esta producción audiovisual finaliza con una frase del Papa: “El ángel es la puerta cotidiana a la trascendencia”. La podría abrir ante Colombia porque Di María posee una llamativa coincidencia con la Copa América 2021 y el Mundial 2022. No marcó goles hasta el momento. En ambas ocasiones, se guardó su bala de plata para las finales. Este domingo es el día. ¿La tercera será la vencida?