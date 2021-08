El emotivo y romántico mensaje de Messi para Antonela Roccuzzo

"Antonela me acompaña a donde sea, me bancó y me apoyó, estamos preparados para lo que surja. Es un momento de felicidad para mi familIa y para mí, después de días difíciles, de lo duro que viví en Barcelona", confesó el rosarino de 34 años, en diálogo con ESPN en París.

"Era algo feo, extraño, no pude superar lo anterior todavía, pero sí avanzo, miro hacia adelante, en una etapa nueva que asumo con mucha ilusión", añadió.

Messi será dirigido en el PSG por Mauricio Pochettino y tendrá como compañeros a sus compatriotas Ángel Di María, Leandro Paredes y Mauro Icardi, más estrellas internacionales como el brasileño Neymar, el francés Kylian Mbappé y el español Sergio Ramos, entre otras figuras.

El crack comentó que mañana jueves realizará su primer entrenamiento con el plantel del PSG y que Antonela junto a los tres hijos del matrimonio, Thiago, Mateo y Ciro, regresará unos días a Barcelona.

Luego fue la propia Antonela publicó un mensaje en su cuenta de Instagram junto a una foto de la familia completa en el campo de juego del estadio Parque de los Príncipes.

"Se cierra una etapa maravillosa, pero se abre un nuevo capítulo lleno de oportunidades. Todos los cambios son difíciles al principio, pero juntos vamos a seguir escribiendo nuestra historia. Te amamos y con vos en todas", escribió la mujer del ahora número 30 de PSG.

La rosarina también publicó un video de Messi jugando peloteando con sus tres hijos en uno de los arcos del estadio parisino.