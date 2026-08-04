La Economía del Conocimiento reúne actividades intensivas en talento e innovación, entre ellas el desarrollo de software, la producción de contenidos, los servicios profesionales, la biotecnología y otros rubros basados en el conocimiento y la capacidad técnica de sus profesionales.

Del total de empleos registrados, 1.628 corresponden a empresas radicadas en Entre Ríos, mientras que 305 personas trabajan desde la provincia para compañías de otras jurisdicciones.

Desde el MiradorTec destacaron que este crecimiento estuvo acompañado por distintas políticas públicas, entre ellas la implementación del régimen de incentivos establecido por la Ley Nº 11.152 y la puesta en marcha del polo de innovación tecnológica, espacio ubicado en Gregoria Matorras de San Martín 889, en Paraná.

El director ejecutivo de la Fundación MiradorTec, Carlos Pallotti, sostuvo que "esta transformación requiere que seamos cada día más innovadores y que tengamos gente con talento para enfrentar los nuevos desafíos", y remarcó que ese es el principal objetivo del espacio.

En la misma línea, el ministro de Economía y Servicios Públicos, Fabián Boleas, aseguró que el MiradorTec "ha dado visibilidad al potencial de la provincia en esta actividad" y destacó que se trata de un sector que incorpora tecnología y valor agregado al campo, la agroindustria y los servicios, además de generar empleo de calidad para que el talento entrerriano pueda desarrollarse en la provincia.

Por su parte, el presidente del Polo Tecnológico del Paraná y socio de Etsol, Darío Spector, afirmó que el sector "vio desde un primer momento que el MiradorTec sería un gran impulsor de la actividad", motivo por el cual varias empresas decidieron instalarse allí e incorporar nuevos trabajadores.

Actualmente, el MiradorTec alberga empresas tecnológicas y funciona como incubadora de alrededor de 20 proyectos de innovación, impulsando el desarrollo de productos y servicios que llegan no solo al mercado local, sino también a otras provincias y al exterior.