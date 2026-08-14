El empleo registrado del sector privado volvió a caer en mayo y sumó el tercer mes consecutivo en declive, según datos oficiales. “La información procesada del registro administrativo del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) muestra que en mayo de 2026 el número de trabajadores registrados se contrajo por tercer mes consecutivo, aunque con una intensidad menor a la observada en los meses previos”, señaló un informe de la Secretaría de Trabajo.

Esto implica una pérdida de 12.000 empleos, al pasar de 12.797.600 en abril a 12.785.600 en mayo. Un año atrás el total era de 12.861.000, con lo cual se destruyeron 110.000 puestos de trabajo en términos interanuales. La tendencia profundiza el escenario que ya reflejaban los salarios registrados, que también perdieron contra la inflación.

El empleo registrado sigue en baja



Según la interpretación oficial, “la moderación de la caída se explica por el crecimiento del trabajo monotributista y del sector de casas particulares”. “En cambio, el empleo asalariado en relación de dependencia del sector privado mantuvo la tendencia contractiva que ya acumula doce meses”, indicó el trabajo a cargo del Ministerio de Capital Humano.

El trabajo registrado privado presentó una reducción del 0,1% intermensual en mayo, lo que representa una pérdida neta de aproximadamente 9.000 trabajadores según la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) en empresas de los principales centros urbanos. La variación implica una desaceleración de las caídas observadas en los dos meses anteriores: -0,2% en marzo y -0,3% en abril.

Monotributo y casas particulares, en positivo



A diferencia de los meses previos, el declive no afectó de manera generalizada a todas las modalidades ocupacionales, sino que se concentró en el empleo asalariado y el trabajo autónomo. El trabajo monotributista volvió a crecer luego de dos meses de variaciones negativas, con la incorporación de 2.700 trabajadores (+0,1% respecto del mes anterior). En los últimos doce meses se sumaron más de 42.000 trabajadores (+2% interanual).

Otra modalidad que mostró un comportamiento positivo fue el trabajo en casas particulares, que creció un 0,3% en mayo, con cerca de 1.400 trabajadores nuevos. El dato se conoce en un contexto en el que la informalidad laboral sigue alta en el mercado de trabajo argentino.