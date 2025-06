En el día de ayer, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) otorgó a la Cooperativa de Consumo de Electricidad y Afines de Gualeguaychú la licencia para la prestación de Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sean fijos o móviles, alámbricos o inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia.

“De este modo, nuestra Cooperativa ya está en condiciones de operar definitivamente como prestador de servicios de internet, televisión HD, entre otros productos TIC’s en la ciudad y la región”, explicó el presidente de la entidad, Nahuel Otero.

En ese marco, y a partir de la Resolución 833/2025 el ENACOM, próximamente tendrá lugar el lanzamiento formal del servicio e inauguración de las oficinas de ECOTEL, la empresa conformada por la Cooperativa Eléctrica para brindar el servicio de internet y televisión digital en la ciudad de Gualeguaychú.

Cabe mencionar que ECOTEL se transforma en el primer proveedor de internet por fibra óptica de Gualeguaychú, contando con última generación de tecnología de distribución de internet, convirtiendo a la ciudad en un referente de primer nivel en toda la Mesopotamia. Esto fue posible gracias a la alianza entre la Cooperativa Eléctrica de Gualeguaychú y Legatel SRL, empresa de ingeniería dedicada a implementar las últimas tendencias en telecomunicaciones.

“Apostamos a que este proyecto de internet no sea sólo urbano, sino que también esté desarrollado en el sector rural, que hoy no tiene conectividad en mucho de los lugares porque la fibra óptica no llega”, indicó Otero, quien agregó que “la energía va de la mano de internet en todas partes del mundo. A su vez también creemos que una institución como nuestra Cooperativa nacida ya por el año 1946, tiene la obligación de prestar nuevos servicios y de transformarse en un actor relevante en la comunidad”, puntualizó.