El mundo llora la muerte del Papa Francisco y los recuerdos de quienes tuvieron la posibilidad de tener un encuentro con el Sumo Pontífice en la Basílica de San Pedro o de verlo en alguna visita a otro país durante su papado, afloran en estos momentos de angustia para los fieles católicos.

Uno de los que tuvo el “bendecido” momento de conocer a Su Santidad fue el boxeador gualeguaychuense Jonathan “El Picante” Parada, cuando en 2019 viajó con la Selección Argentina de Boxeo a una gira por Italia.

En diálogo con Ahora ElDía, el entonces púgil amateur recordó cómo se dio ese momento. “Había salido campeón regional y clasifiqué al Nacional, donde hice tres peleas y gané dos por las vía rápidas y luego perdí la final con Francisco ‘Bebu’ Verón. Allí, se me abrieron las puertas de la Selección Argentina y no desperdicié ningún entrenamiento, porque quería convertirme en el mejor Súper Wélter. Después me enteré que había un viaje a Italia a un torneo internacional y que elegirían a los ocho mejores. Gracias a Dios tuve la suerte de ser seleccionado y vivir esa hermosa experiencia”, contextualizó como se dio la posibilidad de ir a Europa.

Y sobre el encuentro con el Papa Francisco, reveló: “Cuando llegamos, después de un largo entrenamiento, nos llevaron a la misa del Vaticano y tuvimos el privilegio de estar cerca de él por ser argentinos”. Y agregó: Cuando el Papa iba cruzando delante mío, corrí para pediré una foto, pero rápidamente la seguridad me detuvo”.

“Sin embargo, en ese momento el Papa se acercó a mí y nos sacamos la foto. Fue un momento emocionante y una aventura que jamás olvidaré, que gracias al boxeo, a mi disciplina y constancia en este deporte, pudo conocerlo”, concluyó.