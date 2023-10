Sofía Clerici publicó un enigmático mensaje en redes sociales, luego del escándalo político que generaron las fotos de ella junto a Martín Insaurralde en un yate en Europa.

Cabe destacar que el caso obligó a que Martín Insaurralde renunciara a su cargo en la jefatura de Gabinete de Buenos Aires y bajara su candidatura a concejal de Lomas de Zamora.

Además, se acumulan denuncias por enriquecimiento ilícito, algunas de las cuales también piden investigar a Sofía Clerici por evasión fiscal.

El mensaje de Sofía Clerici

A través de sus redes sociales, Sofía Clerici escribió: "No necesitas convencer a nadie absolutamente de nada porque no importa lo mucho que lo intentes, hay gente que nunca va a comprender tu historia, tu lucha, tus porqués, ni la batalla que estés librando. Continúa, se tú, sigue adelante, sonríe. No le debes nada a nadie".

Cómo se originó el escándalo entre Martín Insaurralde y Sofía Clerici

A dos meses de su separación de Jésica Cirio, Martín Insaurralde se había mostrado en un yate de lujo junto a una nueva amiga. La joven en cuestión, Sofía Clerici, subió a su cuenta de Instagram fotos y videos del viaje que en compañía del, por ese entonces, jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, en el Mediterráneo europeo. Esta exhibición de lujos levantó críticas en la oposición y gran malestar, por lo que debió renunciar a su cargo y a su candidatura.