Por Fabián Miró

Mendoza se refirió al rol del bombero/a, el sentido de pertenencia que tienen con lo que hacen y el amor al prójimo. Señaló que se está trabajando para que el personal que cumpla 25 años de servicio y tenga 55 años o más tenga un reconocimiento y una obra social. Dijo que los bomberos están preparados para afrontar cualquier tipo de siniestro.

Consultado sobre la actuación de los bomberos en los incendios en el delta entrerriano concretamente en la zona de Victoria contó que “ los bomberos de Victoria son los que tienen jurisdicción en la zona y la Federación que es convocada por Defensa Civil de la provincia” Mendoza explicó que existen “instituciones de primer grado que son los cuarteles en cada una de las localidades que en su conjunto forman lo que es la Federación Entrerriana que nuclea en su seno a la mayoría (58) de los cuarteles de la provincia. A su vez las federaciones de las distintas provincias se juntan y conforman el Consejo Nacional de Asociaciones de Bomberos Voluntarios de Argentina y ahí nace la coordinación Unificada de Operaciones Argentina que la integran todos los directores de operaciones de las distintas federaciones. Ahí comienzan a conformarse las brigadas operativas, en este caso muy puntual las operativas de incendios forestales, además de otras como K9, rescates acuáticos y demás”

Explicó que el “Consejo Nacional de Bomberos, en casos como incendios forestales, campos, en la zona de islas, pone la plata para el traslado y racionamiento del personal, dinero que después es devuelto por la provincia involucrada en el siniestro”. Aclaró que “las horas de trabajo efectuado por bomberos no se cobra. A nosotros como bomberos nos resulta muy costoso ir a los incendios, razón por la cual queremos extinguir los incendios lo más rápido posible. Si es posible se trabaja las 24 horas no importando si es de día o de noche. La inmensa mayoría de los bomberos trabajan en relación de dependencia, en reparticiones del Estado, es decir tienen una obligación, un horario que cumplir, tiene que dejar su trabajo, pedir permiso y lo que hace la mayoría es pedir adelanto de vacaciones o en el mejor de los casos cambiar un turno, un horario con algún compañero. También se dan muchos casos de que hay que pagarles a niñeras durante la ausencia del bombero/bombera”.

Sostuvo que el “bombero adquiere un sentido de pertenencia y una unión muy fuerte con la institución que no nos lleva pensar lo que estamos haciendo, simplemente que es nuestra responsabilidad y que tenemos que cumplir con la misma.

Dos lecturas

Sobre los dichos del Sub Secretario de Medio Ambiente y el sirenazo nacional de los bomberos que retumbó en todos los cuarteles de la Nación dijo que “en principio las palabras fueron muy desafortunadas los dichos emanados por funcionario de alto rango que menospreció y desconoció la labor de los bomberos de su propio país. No sabe que tiene personal bomberil altamente capacitado. Es muy grave lo que sucedió con esta persona y si bien en un inicio pensé que no quiso decir lo que finalmente dijo, pero estamos hablando de alguien que trabajó como periodista en medio ambiente, razón por la que no puede desconocer el tema. Con tantos años de periodismo y siendo segundo en su cartera, honestamente no creo que haya errado las palabras, entiendo que sabía lo que decía”.

Señaló que desde el Ministerio de Ambiente se “está instando a cada provincia a que creen Brigadas Forestales pagas, dejando de lado a bomberos voluntarios. Es algo que hace un tiempo viene ocurriendo”. Recordó que la “primera intervención en las Islas estuvo a cargo del Cuartel de Bomberos de Victoria,Gualeguay, Diamante, dependiendo de a que altura estaba el foco, pero una vez que vino el sistema nacional a trabajar, a Bomberos voluntarios casi, salvo en contadas ocasiones, no nos convocaban y cuando se lo hacía era por Defensa Civil de la Provincia, no de Nación, como así también Ambiente de la Provincia”. Indicó que Entre Ríos tiene una “brigada, además de bomberos de policía que trabajan muy bien. Es más hemos laburado juntos con resultados más que positivos”.

El problema radica en las “brigadas nacionales que tienen sus horarios paras trabajar teniendo nosotros una visión distinta en los incendios. Ellos, por los nacionales, quieren trabajar a su manera y sin contar con la presencia de bomberos voluntarios”.

Recordamos que sobre los incendios forestales, Federovisky diferenció el rol de los brigadistas con el de los bomberos voluntarios y sostuvo que se mantienen “bastantes firmes en pedirles a las provincias que empiecen a desactivar la idea de usar bomberos voluntarios para este tipo de incendios porque se combate de otra manera”.

Al explicar su postura, detalló que los incendios forestales no se apagan con agua sino “desde el terreno con herramientas, haciendo cortafuegos, tratando de llevar el fuego hacia determinada zona muerta, los medios aéreos sirven para enfriar la zona o permitir que el fuego no avance en determinada dirección”. Por eso, consideró que “los bomberos voluntarios están preferentemente preparados para apagar un incendio en un edificio o una casa.”

La sequía

Mendoza, vive en General Ramírez, destacó que en “ esta zona no tenemos forestación, muy poco monte con mayorías de campos dedicados a la agricultura y a la ganadería, pero esto no quita que la prolongada sequía transforme a los campos en una bomba de tiempo”.

Equipos Químicos

Las rutas entrerrianas son transitadas por todo tipo de transporte pesado, entre ellos los que cargan diferentes sustancias químicas, requiriendo en cada acción, en caso de accidente, diferentes trajes para trabajar los cuerpos de bomberos con un costo altísimo. Al respecto, Mendoza dijo que “no estamos muy bien en este tema y si bien tenemos parte del equipamiento que es accesible, y otro que no lo son y con vencimientos próximos nos faltaría contar con mayor equipamiento. Uno de los cuarteles que está muy capacitado y con todos los materiales es Victoria en parte por el enlace vial Victoria-Rosario. Tienen un camión para salir con todo el equipamiento que se requiera, adonde fuera necesario. Gualeguaychú también está bien equipado; mientras que el resto de los cuarteles lo que hace es una primera intervención”.

Reconocimiento al Bombero

Indicó que la mayoría de las provincias tiene su ley que contempla “ un reconocimiento que no es una jubilación porque no hacemos aportes, si un reconocimiento de la provincia a aquel bombero, aquel hombre o mujer al que le reconoce 25 años de trabajo y 55 de edad siendo indisociables ambos, Cumpliendo con estos requisitos la mayoría de las provincias les paga un sueldo a los bomberos.” Acotó que en “Neuquén, Corrientes y San Luis se promulgó la Ley de Bomberos con las características mencionadas.”

Dijo que el Gobernador Gustavo Bordet nos “atendió a finales del 2022 en lo que fue un avance para enmarcar dentro del proyecto de Ley que la Federación presentó para que el reconocimiento al bombero se transforme en realidad”. En cuanto a una obra social dijo que, IOSPER (Obra social de la provincia) no puede ser por cuestiones económicas de la obra, aunque tenemos un camino que es el de que nosotros como Federación crear una Mutual que ya hicimos en su momento y el que el gobierno provincial inyecte dinero a esa mutual que sería destinado a los bomberos que no tienen cobertura social”. Concluyó diciendo que “tanto el reconocimiento como la obra social “no es un invento de la Federación. La Ley 8105 que rige para Bomberos existe desde el año 1987 en la provincia, estando en el espíritu de la ley el reconocimiento y la obra social, pero nunca fueron reglamentados, quedando más que claro algo que está estipulado en la ley”.