El enojo de Echandi con Piaggio: "No puede sacarme el 40% del sueldo de un día para el otro"

El sueldo de un concejal es el 60% del básico de un juez. En mano, más o menos cobramos 72 mil pesos.

Este mes cobramos más de 90 mil pesos porque durante meses nos estuvieron liquidando mal y ahora nos compensaron.

Estoy para discutir cualquier rebaja de sueldo, pero arrancamos mal porque el intendente se baja un 10% del sueldo y a los concejales le baja un 40%. ¿Por qué no nos bajos todo proporcionalmente?

Con esta medida, el sueldo de un concejal entonces quedaría en el orden de los 40 mil pesos.

Tenemos 12 mil pesos de descuentos con la caja municipal, y no me voy a jubilar por la caja municipal. Los concejales no somos de planta, aportamos a la caja de manera solidaria.

Mi mujer es profesora de historia y hoy va a ganar más que yo seguro. Y mi mujer tiene continuidad laboral hasta que se muera, yo no: se me acaba en cuatro años.

Cuando tomé la decisión de presentarme de concejal tomé decisiones laborales. Tenía una remuneración en un trabajo que dejé porque también estaba compensado con esta vocación pública.

Yo amo la ciudad de Gualeguaychú, pero si tengo que exponer a mi familia por eso no sé si es justo.

Si los concejales que ingresan ahora quieren hacer el trabajo de concejal tan bien como yo lo hago deberían dejar su actividad privada. Si sos un buen concejal y querés saber todo lo que pasa en la Municipalidad es un trabajo full time.

Tomar con responsabilidad este trabajo implica una serie de decisiones personales y familiares, en la cual está la remuneración. Yo no podría hacer gratis este trabajo. Por eso tomé esta decisión sabiendo que con tal remuneración yo me iba a poder dedicar full time a ser concejal. Por eso tomé una decisión de vida al dejar mi trabajo.

Renové un crédito hace tres días, y por la decisión del Intendente no sé si voy a poder afrontar esas obligaciones.

Jamás escuché a algún concejal donarle el 30% de su sueldo a una ONG porque le sobrara.

Nosotros somos los que tenemos que pagar nuestro local partidario. Y los del oficialismo tienen todo el aparato para poder trabajar.

Piaggio busca debilitar al poder legislativo con esta medida. A la oposición la está debilitando porque prácticamente nos está dejando con un sueldo básico. Entonces, cuando alguien venga con una boleta de luz o con algún problema, porque hasta velorio hemos pagado, no vamos a tener recursos para poder ayudarlo. Vaciándonos el sueldo nos dejan sin recursos.

¿Por qué tengo que pasar a ganar el 40% del sueldo de Piaggio si antes ganaba el 60%? Acá en la Municipalidad hay cualquier cantidad de gente subsidiada que ni siquiera trabajan.

Piaggio se baja el 10% y nosotros el 40%. Que haga el descuento proporcional.

Con esta medida, bajo el sueldo de concejal queda bajo.

Estas cosas se tienen que decidir con previsibilidad: el intendente no puede tomar decisiones de vida sobre otros.

Con estos sueldos van a poder ser concejales o los ricos o los pobres, o sea los que tienen mucha plata como para dedicarse a esto o los que no tienen trabajo y buscan una salida laboral en el Cocejo Deliberante. Pero todos los que estamos en el medio, como es el caso mío, vamos a tener que pensarlo mucho y seguro digamos que no porque no podemos vivir con eso.

Yo no me puedo dar el lujo de dejar mi actividad y vivir con este sueldo. Si esto lo hubiera dicho antes de las elecciones, yo podría haber pensado si me presentaba o no.

Que no haga demagogia diciendo que se baja el 10% porque a nosotros nos reduce el 40%.

Voy a cometer una infidelidad, pero el viceintendente Jorge Maradey no estaba de acuerdo con esta medida. Y me molesta tanto la decisión del intendente que tengo que cometer esta infidelidad.

El sueldo del intendente es por encima de los 140 mil pesos, no le cambia en nada bajarse el 10%. Por eso, bájame a mí como concejal la misma proporción.

Me estás diciendo a diez días de asumir (el segundo mandato como concejal) que mi realidad ahora será diferente.

¿Te parece bien que un secretario de bloque vaya a cobrar casi lo mismo que un concejal?

Luego de los descuentos y de los aportes partidarios, vamos a terminar ganando menos que un docente.

Una decisión de un día para el otro no puede afectar el 40% del salario.