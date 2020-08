El enojo de Piaggio: "me gustaría estar invirtiendo mi tiempo en otra cosa"

La citación surgió a raíz de la presentación de un habeas corpus por parte del presidente del Centro de Defensa Comercial e Industrial, Adolfo Solari.

"He solicitado brindar testimonio personalmente para seguir abonando los criterios que hemos evaluado para tomar la decisión", expresó Piaggio al llegar al Juzgado Federal.

"Me gustaría estar invirtiendo mi tiempo en otra cosa", lanzó el intendente, y consideró que "lo que hicimos fue para preservar la salud y en base a los distintos criterios epidemiológicos".

El presidente municipal manifestó que lo sorprendió la presentación ante la Justicia de Adolfo Solari. "Me sorprende porque habitualmente no son los mecanismos, esto no es algo que deba resolver la justicia, sino es algo que estamos construyendo como comunidad", opinó.

"Un poco me apena estar invirtiendo tiempo en esto cuando toda la comunidad se tiene que poner los pantalones firmes en las medidas que tenemos que tomar", disparó el intendente.

Además, alertó que "ninguno va a querer ver un paciente fallecido en la puerta de un hospital por no haber tenido lugar, hay que tomar las decisiones difíciles en los momentos oportunos".

Por último, explicó que "esta ha sido una medida muy consultada, han intervenido todos los niveles desde lo técnico y lo administrativo", y aseguró que lo trascendente "es que en lo práctico ha tenido un acatamiento muy importante de los vecinos".