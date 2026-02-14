La ciudad vivió una edición inolvidable del tradicional Entierro de Carnaval, marcando el cierre de una temporada cargada de trabajo colectivo, compromiso vecinal y pasión carnavalera. El Corsódromo fue escenario de una celebración imponente por su convocatoria, organización y despliegue, donde todo acompañó de manera impecable el desarrollo de la noche.

El gran ganador de la noche fue El Entierro de Pinocho, que se consagró con 110 puntos tras una destacada puesta en escena. El segundo lugar fue para El Entierro de la Cumbia, con 108 puntos, mientras que el tercer puesto quedó en manos de El Entierro del Canario 2025, con 106 puntos. Los premios fueron anunciados al finalizar el desfile, en medio de una gran expectativa y el festejo de las agrupaciones.