El entorno de Varisco culpa a una "mano negra" de Cambiemos por la condena por narcotráfico

Los tres dirigentes políticos del radicalismo fueron condenados por narcotraficantes en una sentencia histórica dictada por los jueces Lilia Carnero, Noemí Berros y Roberto López Arango. Para Varisco fueron 6 años y medio de prisión, mientras que para Hernández y Bordeira la pena fue de 5 años. Para llegar a la condena, la investigación pasó por la instrucción e instancias superiores que fueron avalando los distintos planteos defensivos.

Hernández brindó declaraciones en Radio Uner Paraná donde volvió a negar su vinculación con el narcotráfico y buscó -una vez más- instalar la idea de que con el líder narco Daniel Tavi Celis sólo hubo vinculaciones políticas y que desconocían su actividad ilegal. Según una investigación realizada por la revista Análisis, en 2009 se denunció que Celis manejaba el negocio del narcotráfico en 2009 mientras que los acuerdos políticos de Celis con el varisquismo a través de Hernández fueron en 2011 y 2015.

"Nos sorprendió mucho que hayamos sido condenados. Sigo manifestando mi inocencia. Así como lo dije en mi indagatoria, jamás en mi vida había consumido, que jamás había comprado ni vendido. Los análisis médicos que solicitó la Justicia demostraron que eso era así. De por sí, fue una injusticia que me hayan privado de la libertad. Tenía toda la esperanza de que la Justicia actuara como corresponde y que demuestre mi inocencia, lamentablemente se ha equivocado. Vamos a apelar esta instancia y demostraré que soy inocente", aseguró Hernández.

Luego se refirió a los allanamientos en su domicilio y oficina: "Los resultados fueron negativos obviamente porque no tengo nada que ver con el mundo del narcotráfico", aseguró Hernández quien fue apuntado como el responsable de mediar entre el exintendente y el lider narco.

Ante la pregunta sobre las presuntas irregularidades en el allanamiento al domicilio de Celis, donde vivía Luciana Lemos, que no pudieron ser demostradas en el juicio, Hernández aseguró: "Quizá hubo irregularidades en el allanamiento en el domicilio de la señora Lemos. Donde un comisario que fue a declarar de la Policía Federal Argentina (PFA) y un testigo que declaró vía Skype manifestaron que en la casa de esa señora, debajo del cochecito de su bebé, encontraron cocaína".

Luego apuntó contra Lemos ya que su declaración indagatoria incriminó a los dirigentes políticos. Lo que no dijo Hernández es que esa declaración fue sustentada por el cuaderno hallado en el allanamiento al domicilio de Lemos, donde figuraba su nombre y otras pruebas que tuvo en cuenta el TOF para validar los dichos de Lemos: "Esta señora es beneficiada por la condena que le dan. A ella le convenía mentir, ella mintió y perjudicó a gente inocente e inventó una historia. Si ella decía la verdad le iban a dar 10 años. Jugó con la Justicia desde el primer momento".

Respecto a la disposición judicial que instó a que se abra una causa para investigar que vínculos hubo con la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich, Hernández dijo: "Me llamó poderosamente la atención que Bullrich se manifestara sin conocer la causa. Me sorprendió. Si hubo testigos que manifestaron intenciones espurias, en contra de mi persona, es muy lamentable y está bien que se investigue".

Los abogados de Varisco, Rubén Pagliotto y Miguel Cullen, denunciaron en sus alegatos -al final del juicio- que Bullrich había pedido la cabeza de Hernández y Bordeira para salvar a Varisco. Esto deberá demostrarlo una nueva investigación ya que durante el debate y la instrucción de estos dos expedientes, no ha surgido nada de esto con claridad.

"Los jueces tenían todos los elementos para encontrar la verdad pero miraron para otro lado. Yo demostré cuando declaré y mis abogados demostraron mi inocencia. La fiscalía nos acusa de una cosa y nos condenan por algo que no teníamos nada que ver", insistió Hernández.

Luego, el exconcejal volvió a esgrimir la tesis defensiva de que el acuerdo con Celis era político pero no narco: "Celis fue un militante que participó de la campaña 2015, haciendo política, es una relación política. Caminaba libremente por la calle. Quedó demostrado en el juicio al año 2016, un año despues, el conflicto que yo tenía con Celis era político. Jamás Celis me había hecho ninguna propuesta indecente ni vi jamás algo fuera de lo legal en Celis".

"Es discutible lo que hicieron con Varisco, nosotros hemos dado la vida. Todo esto que pasa es una mano negra interna porque quisieron boicotear una posible candidatura de Varisco a la gobernación", lanzó Hernández en las declaraciones radiales.

Para finalizar, el exconcejal condenado dijo que durante su prisión preventiva siguió cobrando el sueldo de concejal porque su familia dependía de sus ingresos. Esto a pesar de que no pudo ejercer desde el momento de su detención hasta el final de su mandato: "Yo nunca cometí ningún ilícito. Me arman una historia en la que no tengo nada que ver. Yo fui electo como concejal, mi familia dependía de que yo trabajara". (Análisis)