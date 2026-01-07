El Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE) formalizó mediante la Resolución Nº 01/26, publicada en el Boletín Oficial Nº28.251, el nuevo esquema de precios que las distribuidoras eléctricas de Entre Ríos aplicarán a partir del mes en curso.

La medida, firmada por el interventor del organismo, Dr. Marcos Rodríguez Allende, surge tras los cambios en los precios de referencia del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) dispuestos por la Secretaría de Energía de la Nación y las recientes políticas de alivio de carga fiscal dictadas por el gobierno provincial.

Uno de los puntos centrales de la normativa es la continuidad de la tregua en el incremento del Valor Agregado de Distribución (VAD). Según los considerandos de la resolución, se dispuso la “suspensión transitoria y excepcional del traslado a los usuarios finales del servicio eléctrico en la Provincia de Entre Ríos, de la adecuación del VAD”, manteniéndose los valores de agosto de 2024 hasta fines de febrero de 2026.

Además, la resolución ratifica un beneficio específico para los sectores más vulnerables. En su texto se detalla el “otorgamiento de un subsidio destinado a los usuarios residenciales urbanos y rurales registrados al mes de diciembre de 2025 en el Segmento Nivel 2- Menores Ingresos (RASE), equivalente al seis por ciento (6%) sobre el VAD”, con un tope de consumo de 300 kWh mensuales.

Los puntos clave de la resolución

En su parte dispositiva, la resolución establece las pautas técnicas y administrativas para la facturación de las empresas ENERSA y las cooperativas eléctricas del interior:

Dispone “aprobar los nuevos valores del cuadro tarifario que obran en el Anexo, para el mes de enero de 2026, por lo motivos y fundamentos explicitados en los considerandos de la presente” .

. Establece el traslado de los costos nacionales al cuadro local: “Considerar de aplicación los Precios de Referencia de la Potencia (Potref), el Precio Estabilizado de la Energía (PEE) en el MEM y los valores de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión” .

. Instruye a las empresas a informar con claridad el beneficio provincial, indicando que “deberán incluir en la facturación de los usuarios beneficiarios del subsidio tarifario establecido, una leyenda destacada indicando ‘Tarifa Subsidiada por el Estado Provincial’” .

. Protege a las instituciones sociales al establecer que para “Entidades de Bien Público, Clubes de Barrio y de Pueblo... se les deberá aplicar el precio correspondiente al consumo base de los usuarios residenciales del Nivel 2”.

Finalmente, el EPRE aclaró que la vigencia de estos valores queda sujeta a que no existan nuevas modificaciones por parte de la Secretaría de Energía de la Nación. Asimismo, el organismo se mantiene a la espera de la reglamentación del Decreto Nacional N° 943/25, que podría introducir cambios futuros en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados.



Fuente: APFDigital