El Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE) aprobó un nuevo cuadro tarifario de electricidad para Entre Ríos, que se aplicará a los consumos realizados desde el 1° de agosto de 2026. La medida fue formalizada mediante la Resolución Nº 119/26, publicada este martes en el Boletín Oficial provincial.

La decisión se produjo después de que la Secretaría de Energía de la Nación modificara los valores correspondientes al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) para el trimestre comprendido entre agosto y octubre. Ante esos cambios, Enersa presentó el lunes 3 de agosto un nuevo cuadro tarifario para su análisis y aprobación.

El EPRE ya había aprobado en julio valores para agosto, pero aquella resolución establecía que podrían ser recalculados si Nación modificaba los precios mayoristas de la energía, potencia o transporte. Esa situación finalmente ocurrió y motivó la nueva actualización.

Por qué se modificó el cuadro tarifario

La resolución nacional estableció nuevos Precios de Referencia de la Potencia (POTREF), Precio Estabilizado de la Energía (PEE) y Precio Estabilizado de los Servicios Adicionales (PES) para el período comprendido entre el 1° de agosto y el 31 de octubre.

También fueron fijados los valores que debe afrontar cada distribuidora por el transporte de energía eléctrica en alta tensión y distribución troncal. Estos componentes forman parte de los costos que posteriormente son trasladados a los cuadros tarifarios provinciales.

Además, desde el 1° de agosto se estableció en $2.508 por megavatio hora el recargo destinado al Fondo Nacional de la Energía Eléctrica (FNEE), otro de los componentes contemplados al determinar los valores finales.

Mantienen subsidios para usuarios de menores ingresos

La resolución confirmó, además, la continuidad de medidas provinciales destinadas a amortiguar el impacto de las modificaciones tarifarias. Entre ellas se encuentra la prórroga, hasta el 31 de octubre, del subsidio provincial sobre el Valor Agregado de Distribución (VAD) destinado a determinados usuarios residenciales urbanos y rurales de menores ingresos.

El beneficio alcanza a usuarios que estaban registrados en diciembre de 2025 dentro del Nivel 2 - Menores Ingresos del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE). El subsidio provincial equivale al 6% sobre el Valor Agregado de Distribución, de acuerdo con las condiciones establecidas por la normativa.

Las distribuidoras deberán identificar este beneficio en las facturas correspondientes mediante una leyenda destacada que indique: “Tarifa Subsidiada por el Estado Provincial”.

Una bonificación adicional durante agosto

El nuevo cuadro tarifario también contempla los Subsidios Energéticos Focalizados dispuestos por el Gobierno nacional. Para agosto se estableció una bonificación adicional extraordinaria del 16,59% sobre el consumo base de 300 kilovatios hora mensuales para los usuarios residenciales alcanzados por ese régimen.

Esa bonificación se suma al beneficio general previsto por el esquema nacional de subsidios energéticos, según detalló la resolución del EPRE.

Asimismo, la Provincia prorrogó hasta fines de octubre el mecanismo que limita el impacto de las actualizaciones correspondientes al Valor Agregado de Distribución. Según la normativa citada por el ente, las variaciones por este concepto no podrán superar la variación mensual del último Índice de Salarios nivel general publicado por el INDEC.

Qué pasará con clubes y entidades de bien público

La resolución también estableció condiciones particulares para las entidades de bien público, clubes de barrio y de pueblo y otras organizaciones sin fines de lucro comprendidas en las normativas nacionales correspondientes.

Para estos usuarios, las bonificaciones nacionales deberán aplicarse sobre la totalidad del volumen de energía consumido, y no solamente hasta determinados topes de consumo.

Por otra parte, el cuadro tarifario mantiene el canon correspondiente a la construcción de la Estación Transformadora 500/132 kV Gran Paraná, fijado en US$323.046,95 mensuales. Para su actualización se consideró un tipo de cambio de $1.487,769 por dólar vigente al 1° de julio.

El nuevo esquema rige desde el 1° de agosto

En su artículo primero, el EPRE resolvió “aprobar los nuevos valores del cuadro tarifario” para agosto de 2026. Al tratarse de un cuadro tarifario provincial, los valores aprobados resultan aplicables a las distribuidoras concesionarias del servicio público de electricidad de Entre Ríos.

Sin embargo, el organismo aclaró que su vigencia estará condicionada a que no vuelvan a producirse modificaciones en los precios mayoristas de energía, potencia o transporte establecidos por Nación.

En caso de nuevos cambios en el Mercado Eléctrico Mayorista, las distribuidoras podrán presentar nuevamente ante el EPRE los valores recalculados para que sean analizados y, eventualmente, aprobados. La resolución fue firmada por Marcos Rodríguez Allende, director Jurídico a cargo de la intervención del organismo.



Fuente: ElOnce / APFDigital